Este exchange local "cenicienta" facturó u$s1 M en su primer año: cuáles son sus proyectos para 2021

Se trata de Decrypto, lanzado oficialmente el 13 de abril pasado, a poco de iniciada la cuarentena. Todos los detalles de este caso de éxito local.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso contra las cuerdas a miles de empresas alrededor del planeta. Y la Argentina no fue la excepción. Ejecutivos de pequeñas, medianas y grandes empresas, y emprendedores debieron agudizar su ingenio para lanzar nuevos productos y servicios que les permitieran evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus recursos.

En ese contexto, las firmas nativas digitales, luego de un freno inicial lógico, reanudaron sus negocios y, en algunos casos, hasta mejoraron los números previstos para este año.

El 13 abril pasado, en un escenario complejo por el inicio de la cuarentena, Ivan Tello (COO), Miguel Schweizer (CFO) y José Luis del Palacio (OTC Desk), y Javier Lanusse (co-founder) decidieron lanzar Decrypto, un exchange local en el que trabajaron duramente unos tres años hasta su puesta a punto.

"Más que idea, la necesidad de crear Decrypto surgió en 2017, éramos usuarios de la mayoría de las plataformas de compra/venta locales a donde a su vez llevamos a muchos amigos o conocidos que, luego de ser evangelizados nos pedían recomendaciones de Exchanges locales para adquirir sus primeros Bitcoin", recordó Tello en diálogo con iProUP.

"Ahí pudimos ver y padecer las necesidades que no estaban cubiertas por las opciones que existían en ese momento, lo que nos marcó el camino que queríamos seguir. Eso lo entendió rápido el usuario de Decrypto porque en menos de 1 año logramos atraer a la mayoría de los inversores de este mercado a registrarse y operar en Decrypto.la", remarcó.

La inversión inicial para crear Decrypto alcanzó los u$s350.000 una cifra a tener en cuenta, sobretodo, a partir del impulso que tomó la moneda estadounidense frente al peso en el transcurso del año.

"Nos llevó casi un año y medio, desarrollar la idea, armar el equipo, comenzar con la plataforma y obtener la primera versión terminada, en el medio, el país tuvo muchos cambios normativos por los cuales nos obligaron a tener que ir adaptándonos a las nuevas reglamentaciones en el medio del desarrollo. ¿Por qué elegimos este nombre? Porque entendimos que en el futuro, todo iba a ser Crypto y la gente se adapto muy bien", explicó.

Un inicio complicado

Tello subraya que "cuando uno desarrolla emprendimientos en Argentina sabe que tiene que tener un plan original y varios planes alternativos ante imprevistos normativos y riesgos propios de nuestro país".

"La primera versión definitiva de nuestra plataforma fue lanzada el día 13 de abril por lo cual fue todo un desafío salir a publico con algo nuevo en el medio de las restricciones , nos adaptamos rápidamente ya que vimos una gran oportunidad dentro de la crisis y el público entendió que veníamos para resolver necesidades", detalló.

Por contexto propio, la facturación del primer trimestre del año fue baja. Pero los jóvenes no se desanimaron.

Iván Tello, COO de Decrypto.la, el exchange que nació en 2020 y experimentó un crecimiento exponencial. los fundadores de Decrypto contaron con un guiño de fortuna: el valor de Bitcoin se disparó y de a poco fue consiguiendo nuevos récords históricos. Pese a las complicaciones surgidas por la implementación del CEPO por parte del Gobierno para evitar la pérdida de reservas,

"Aún antes de tener la plataforma terminada ya veíamos que el negocio iba a funcionar por las cantidad de consultas y registros de usuarios previo al alzamiento definitivo, pero no fue hasta mayo, junio, y julio que vimos registrarse más de 30.000 usuarios que entendimos el impacto que iba a tener nuestro trabajo", detalló.

A medida que pasaron los meses los usuarios de Decrypto.la aumentaron, al igual que la facturación. El interés por la criptomoneda generó un nivel de operaciones impensado para un exchange "cenicienta": en total, en 2020, Decrypto consiguió acumular casi u$s1 millón de facturación (a nivel global de América Latina).

"Conforme avanzaba la cuarentena, lo mismo pasaba con Decrypto, por eso las proyecciones para 2021 son muy buenas", adelantó Tello.

Los diferenciales

"Contamos con Mesa OTC que atiende a muchas empresas de la región, lo que genera que Decrypto sea líder en volumen y liquidez, esto le permite al usuario final poder comprar al mejor precio aun operando grandes volúmenes sin riesgo de que se le mueva el precio", resaltó Tello.

No obstante, el COO del exchange destaca que "sobretodo, tenemos una participación activa en la comunidad, participamos en más de 200 charlas durante el 2020, (Hablemos De Crypto), eventos virtuales (LaBitConf, EfiWeek, etc), en la televisión (Que hacemos con los pesos), radio, etc, hablando, explicando, enseñando, evangelizando sobre el mundo Crypto a millones de personas".

"Pero tambien, escuchamos a los usuario y a las necesidades del mercado, agregamos Tokens y hasta incluso eliminamos comisiones que los usuarios nos pidieron. Somos parte de la comunidad y el objetivo es hacerle la vida más fácil al usuario", subrayó.

En ese sentido, la Mesa de Ayuda de la plataforma juega un rol fundamental: le otorga una atención personalizada a cada cliente. "El día que (los clientes) tengan una consulta van a tener con quien hablar rápidamente", resaltó.

El cierre del año

"Vamos a cerrar el año con una facturación cercana al millón de dólares", resaltó el COO. Con vistas a 2021 Tello anticipó: "vamos a lanzar el servicio en nuevos países, y la aplicación mobile de Decrypto, entre otras cosas. Además, esperamos ver crecimientos de entre 300% a 400% en el valor de las criptomonedas".

"El mercado Crypto no para, es 24/7, pero en general el primer trimestre siempre fue de menor volatilidad, lo que sí estoy seguro es que el 2021 va a ser un gran año para que Bitcoin encuentre su nuevo máximo histórico y posterior precio de equilibrio", consideró.

De acuerdo al emprendedor, "va a ser un año muy volátil con un mundo que continúa atravesando las secuelas del COVID-19 y que en la mayoría de los países siguen usando la falsificación infinita de sus monedas como único recurso para reactivar sus economías con sus bancos centrales como cómplices".

"Plantear objetivos arriba de u$s100.000 por bitcoin lo tienen hoy en vista la mayoría de los inversores así que es de esperarse que continúe ingresando dinero institucional en grandes cantidades, y empujando el precio al alza", graficó.

Los próximos pasos de Decrypto

"Tomado el feedback de nuestros 90.000 usuarios registrados estamos trabajando en el desarrollo de nuestra aplicación para celulares, lo cual va a traer un rediseño y simplificación de la plataforma por completo, las expectativas de crecimiento para el 2021 es multiplicar la cantidad de usuarios 10 veces de la mano de la expansión internacional", adelantó Tello.

La plataforma ya está presente en Perú, donde ya cuenta con más de 1.000 usuarios locales operando en Decrypto.

"La pandemia nos retrasó el lanzamiento en Colombia, pero en breve lo vamos a tener activo y agregaremos opciones de fondeos en euros", añadió.

En cuanto a criptomonedas listadas, Tello anticipó que "vamos a continuar incrementando las opciones, ya que parte de las mismas fueron implementadas sobre fin de 2020".

"Si bien 2020 nos deja la vara muy alta en cuanto a crecimiento y consolidación de la empresa, con un volumen anual de operaciones concretadas medido en moneda local a precios de cierre de año de 7.500 millones de pesos, estamos seguros que el 2021 será la consolidación de las criptomonedas a nivel institucional", vaticinó.

Según Tello, "los desafíos son grandes y la región se encamina a ser líder en innovación". "No podríamos hacer lo que hicimos en tan corto tiempo sin un equipo de trabajo muy sólido y comprometido con los objetivos para acompañar la clara tendencia de que cada vez son más inversores que vuelcan parte de su patrimonio al mercado crypto. Lo dijimos durante todo el año, el mejor momento para comprar Bitcoin fue ayer y el segundo mejor momento es hoy", concluyó.