Así será la "urbe del futuro": Toyota ya inició su proyecto de una ciudad 100% conectada

Este distrito experimental llamado "Woven City", les permitirá a los investigadores probar sus productos, en la vida real con 360 habitantes y luego 2.000

Toyota puso en marcha hoy su programa para desarrollar una ciudad totalmente conectada en Japón, un gran laboratorio para todas las tecnologías del futuro, como la conducción automatizada, la robótica y la inteligencia artificial.

Bautizado como "Woven City", este distrito experimental, situado a los pies del famoso Monte Fuji (centro de Japón), permitirá a los investigadores probar sus productos, en la vida real, primero con 360 habitantes y luego con 2.000 cuando se amplíe, precisó el gigante automovilístico japonés. Los inventores y empleados del grupo serán los conejillos de indias de este programa.

El plan

Los responsables de Toyota realizaron una ceremonia de inauguración en el terreno de 175 hectáreas que albergará la ciudad, en el mismo lugar donde se encontraba una fábrica de Toyota que cerró el año pasado.

"El proyecto +Woven City+ comienza oficialmente hoy", dijo el presidente de Toyota, Akio Toyoda, en un comunicado.

El nacimiento de esta ciudad inteligente forma parte de la estrategia del fabricante japonés para desarrollar nuevas tecnologías a medida que la cambiante normativa y los gustos de los consumidores siguen empujando a la industria automovilística mundial hacia un mayor respeto por el medio ambiente, la eficiencia y la automatización.

Toyota presentó su proyecto de "laboratorio viviente" en enero de 2020 en la feria CES de Las Vegas, llamando a inversores de todo el mundo a colaborar.

El grupo japonés volvió a ser el rey de las ventas de coches en el mundo en 2020, vendiendo alrededor de 9,53 millones de vehículos de todas las marcas, superando a su rival alemán Volkswagen (9,3 millones).

Los proyectos de ciudades conectadas se multiplican en todo el mundo, sobre todo en Norteamérica y China, con GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) por un lado y el gobierno chino por otro, junto con los gigantes locales Huawei, Tencent y Alibaba.

Estos proyectos se benefician de la aceleración de los despliegues de la nueva tecnología móvil 5G, que se espera permita un rendimiento mucho mayor que el 4G con una latencia (tiempo de respuesta) mínima.

Toyota C + pod

Toyota Motor Corporation anunció el lanzamiento de "C + pod", un vehículo eléctrico con batería ultra compacta (BEV) destinado en primera instancia a usuarios corporativos, gobiernos locales y otras organizaciones que buscan nuevas opciones para impulsar la popularización de los vehículos eléctricos a batería.

La marca planea seguir promoviendo sistemas para popularizar los vehículos eléctricos a batería, incluyendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio, y realizar un lanzamiento para clientes individuales de cara al 2022. Este primer lanzamiento se destaca por brindar servicios exclusivos que sólo pueden ser proporcionados por BEV’s.

El nuevo C + pod es un vehículo biplaza a batería eléctrica amigable con el medioambiente. Fue diseñado como una opción de movilidad que mejora la eficiencia energética por persona. Además de su uso diario para recorrer distancias cortas, el vehículo C + pod está pensado para los usuarios corporativos que visitan a sus clientes de forma regular, y a los usuarios en comunidades urbanas o montañosas que necesitan opciones de transporte seguras, sin restricciones y con bajo impacto ambiental.

Para impulsar la popularización de los vehículos a batería eléctrica (BEV), Toyota está expandiendo su line-up de productos y formando colaboraciones abiertas para construir nuevos modelos de negocio.

En Japón, la compañía se está enfocando inicialmente en el C + pod, Walking Area BEVs 1, que están diseñados para facilitar el movimiento a través de zonas peatonales. Estos vehículos proveen soporte para la movilidad en distintas situaciones, incluyendo cuando las personas están transportando carga pesada, como por ejemplo una gran cantidad de valijas, o cuando presentan una dificultad para caminar.

Los tres tipos de vehículos planificados son para ir sentado, parado o con silla de ruedas; y Toyota i-Road 2, un vehículo compacto eléctrico a batería de tres ruedas. Este ofrece una experiencia agradable y novedosa que combina la conveniencia, con más de 200 socios corporativos y gobiernos locales actualmente involucrados en explorar nuevos modelos de transporte.

Como uno de los esfuerzos de colaboración, el lanzamiento de C + pod también demostrará nuevos servicios que proveen específicamente los vehículos eléctricos a batería. Uno de esos servicios es el Toyota Green Charge, un proyecto en conjunto desarrollado con Chubu Electric Power Miraiz Co., Inc.

Este proyecto ofrece un único punto de contacto para las empresas que buscan soporte cuando están construyendo instalaciones de carga óptimas o desarrollando planes de electricidad para los BEVs, como por ejemplo energía libre de CO 2.

Este servicio será implementado de forma conjunta en colaboración con Chubu Electric Power Miraiz, Kansai Electric Power Co., Inc., y TEPCO Energy Partner, Inc. Otros próximos servicios incluirán el uso compartido de vehículos eléctricos que combinará información turística con el servicio de car-sharing "Toyota Share 4 " para promover visitas turísticas y excursiones.