Toyota lanzó en Japón el "C + pod": un vehículo eléctrico ultra compacto a batería

Se trata de un nuevo vehículo de dos plazas, de tamaño chico y sumamente práctico, que tiene como diferencial ser amigable con el medioambiente

Toyota Motor Corporation anunció el lanzamiento de "C + pod", un vehículo eléctrico con batería ultra compacta (BEV) destinado en primera instancia a usuarios corporativos, gobiernos locales y otras organizaciones que buscan nuevas opciones para impulsar la popularización de los vehículos eléctricos a batería.

La marca planea seguir promoviendo sistemas para popularizar los vehículos eléctricos a batería, incluyendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio, y realizar un lanzamiento para clientes individuales de cara al 2022. Este primer lanzamiento se destaca por brindar servicios exclusivos que sólo pueden ser proporcionados por BEV’s.

El nuevo C + pod es un vehículo biplaza a batería eléctrica amigable con el medioambiente. Fue diseñado como una opción de movilidad que mejora la eficiencia energética por persona. Además de su uso diario para recorrer distancias cortas, el vehículo C + pod está pensado para los usuarios corporativos que visitan a sus clientes de forma regular, y a los usuarios en comunidades urbanas o montañosas que necesitan opciones de transporte seguras, sin restricciones y con bajo impacto ambiental.

Para impulsar la popularización de los vehículos a batería eléctrica (BEV), Toyota está expandiendo su line-up de productos y formando colaboraciones abiertas para construir nuevos modelos de negocio.

En Japón, la compañía se está enfocando inicialmente en el C + pod, Walking Area BEVs 1, que están diseñados para facilitar el movimiento a través de zonas peatonales. Estos vehículos proveen soporte para la movilidad en distintas situaciones, incluyendo cuando las personas están transportando carga pesada, como por ejemplo una gran cantidad de valijas, o cuando presentan una dificultad para caminar.

Los tres tipos de vehículos planificados son para ir sentado, parado o con silla de ruedas; y Toyota i-Road 2, un vehículo compacto eléctrico a batería de tres ruedas. Este ofrece una experiencia agradable y novedosa que combina la conveniencia, con más de 200 socios corporativos y gobiernos locales actualmente involucrados en explorar nuevos modelos de transporte.

Como uno de los esfuerzos de colaboración, el lanzamiento de C + pod también demostrará nuevos servicios que proveen específicamente los vehículos eléctricos a batería. Uno de esos servicios es el Toyota Green Charge, un proyecto en conjunto desarrollado con Chubu Electric Power Miraiz Co., Inc.

Este proyecto ofrece un único punto de contacto para las empresas que buscan soporte cuando están construyendo instalaciones de carga óptimas o desarrollando planes de electricidad para los BEVs, como por ejemplo energía libre de CO 2.

Este servicio será implementado de forma conjunta en colaboración con Chubu Electric Power Miraiz, Kansai Electric Power Co., Inc., y TEPCO Energy Partner, Inc. Otros próximos servicios incluirán el uso compartido de vehículos eléctricos que combinará información turística con el servicio de car-sharing "Toyota Share 4 " para promover visitas turísticas y excursiones.