Sabiduría líder: estos son los 10 libros que, según Elon Musk, "todos deben leer"

El CEO de Tesla y SpaceX suele recomendar en entrevistas o a través de sus redes sociales diferentes títulos de libros "indispensables".

El magnate CEO de Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk, inició el 2021 siendo la persona más rica del mundo luego que su patrimonio neto alcanzara los u$s191.000 millones. Además de su notable logro, el visionario sudafricano nacionalizado canadiense y estadounidense también es un amante de la lectura. De hecho, es reconocido porque suele recomendar diferentes títulos a sus seguidores en sus cuentas de redes sociales o entrevistas.

El CEO de SpaceX y Tesla remarcó en más de una ocasión que leer libros es crucial para ayudarle a alcanzar el éxito. No importa el género, pueden ser obras épicas de fantasía como la trilogía "El Señor de los Anillos" hasta complejos libros de instrucciones sobre la construcción de cohetes. En esa línea esta es la lista de libros que, en los últimos años, Elon Musk leyó y que piensa que todo el mundo "debería leer".

10. "Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence", de Max Tegmark

Según Musk, "esta es una guía convincente de los desafíos y las opciones en nuestra búsqueda de un gran futuro de vida, inteligencia y conciencia, en la Tierra y más allá"

9. "Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future", de Peter Thiel

Sobre el libro, el hombre más rico remarcó: "Peter Thiel ha creado varias empresas innovadoras, y Zero to One muestra cómo lo ha hecho".

8. "Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies", de Nick Bostrom

"Vale la pena leer Superintelligence de Bostrom. Tenemos que tener mucho cuidado con la IA. Potencialmente más peligroso que las armas nucleares", dijo el multimillonario.

7. "Screw Business As Usual: Turning Capitalism into a Force for Good", de Richard Branson

Musk resaltó sobre la obra de Richard Branson: "Me gustó mucho Screw Business as Usual. Este enfoque debe ser tomado en serio por todos, ya que realmente es una decisión inteligente.

6. "La riqueza de las naciones", de Adam Smith, y "El Capital", de Karl Marx

"Leí Das Kapital cuando tenía 14 años, incluida la verificación de la traducción al inglés del alemán original. Adam Smith FTW obv. Irónicamente, la automatización futura conducirá naturalmente a una mayor igualdad de consumo. Los monopolios son verdaderos enemigos de las personas. Competir para servir es bueno", tuiteó Musk.

5. "Pensad y Flebas", de Iain M. Banks

"Imagen convincente de un futuro galáctico grandioso y semi-utópico. Ojalá no sea demasiado optimista sobre la IA", señaló en su red social.

4. "Bajo La Misma Estrella", de John Green

Una vez en Twitter, Musk dijo: "Debo admitir que también me gusta Bajo La Misma Estrella. Triste, romántico y bellamente nombrado".

3. "El Señor de los Anillos", de J.R.R. Tolkien

Musk jamás renegó de su fanatismo por las obras de J.R.R. Tolkien. En Twitter comentó: "Solo quería escribir una nota de agradecimiento a los muchos australianos que apoyaron el plan de la batería, especialmente".

2. "Mentir", de Sam Harris

"Leer Lying, el nuevo libro de mi amigo Sam Harris. Excelente portada y muchas buenas razones para no mentir", estimó el multimillonario.

1. "Mercaderes de la duda", de Naomi Oreskes

Sobre el primer libro de esta lista, Musk dijo: "Vale la pena leer Merchants of Doubt. El mismo que intentó negar las muertes por fumar y negar el cambio climático".

Fuente: Gestión.Pe