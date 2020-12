El futuro de los procesos de negocios: las 4 tendencias en inteligencia artificial para 2021

Hiperautomation, Low-Code, accesibility, son algunas de las tendencias que durante el 2021 serán furor en las empresas para mejorar los procesos de negocio

La pandemia disparó la necesidad de armar proyectos tecnológicos que ayudaran a las compañías a ser más flexibles, más resilientes, capaces de responder a nuevos desafíos de manera rápida y eficiente.

En este contexto la aplicación de inteligencia artificial es fundamental, y tal como dice Javier Ailbirt, CEO y co-founder de TheEye, la plataforma de Automatización de Procesos con Inteligencia Artificial de Latinoamérica: "Las elegidas para el 2021 serán aquellas estrategias que ayuden a las compañías a ser más flexibles y tener una mayor capacidad de resiliencia", afirmó.

Estas son las 4 tendencias identificadas:

1. Hiperautomation:

La automatización de procesos lleva a las compañía a que sus talentos puedan enfocar su experiencia y trabajo a tareas que no sean repetitivas, y con eso lograr mejorar la eficiencia de una empresa, liberando tiempo para dedicarlo a tareas de valor.

Si se analiza la carga de trabajo que representan las tareas administrativas, en promedio, las empresas destinan un 53% de las actividades a coordinación y control, un 30% a resolución de problemas y colaboración, un 10% a innovación y estrategia y un 7% al desarrollo de personas. Adoptando inteligencia artificial se reduce al menos un 30% de la carga administrativa. Al suceder esto, el resto de las áreas crecerán de forma proporcional cambiando la estructura donde solo el 24% estaría destinado a lo administrativo, el 49% enfocado en resolución de problemas y colaboración, un 16% en estrategia e innovación y un 11% en desarrollo de personas y vínculos.

La inteligencia artificial se perfila como una e las tecnologías que más impacto tendrá en los procesos de negocios en 2021

2. Low-code / No-code:

Este tipo de tecnología permite a usuarios no técnicos desarrollar aplicaciones sencillas o utilizar herramientas como Inteligencia Artificial sin ser especialistas. En 2019, el 37% de los desarrolladores usaban o planeaban usar productos low-code, en 2020 esa cifra superará al 50%.

Respecto a los dispositivos y la adopción de esta tecnología, hay una tendencia de crecimiento por VUI (Voice User Interface), interfaces hechas 100% sobre voz, como por ejemplo Alexa, Siri y Google Assistant. En 2018, la adopción de dispositivos VUI era del 23% y se espera que crezca en un 55% de cara a 2022.

3. Digital accessibility - Inclusión en los procesos a personas con características especiales

Otro de los objetivos de la tecnología es mejorar la calidad de trabajo de personas con capacidades especiales, que según al OMS integran el 15% de la población mundial. Por ejemplo en el caso de hipoacusia, la tecnología Speech to Text, palabra a texto, permitirán involucrar a personas en procesos tan simples como la interacción con los equipos de trabajo. La técnica inversa, Text to Speech, permitirá a las personas no videntes involucrarse en procesos donde se manipulen textos. También existen tecnologías como el Eye Tracking, mover el mouse con la vista, que puede asistir a personas con movilidad reducida.

La automatización, por ejemplo a través de RPA, tendrá un rol importante como tendencia en 2021

4. Players en la automatización:

Si bien la automatización se da en todas las industrias, para el año entrante se observa una fuerte tendencia en los sectores de e-commerce, banca y de seguros. La banca y seguros son industrias que ven en la automatización de procesos una forma de volverse más ágiles y competitivas. Esta tendencia no difiere de lo acontecido este año, donde las empresas que más automatizaciones implementaron provienen en un 48% de la banca, un 21% son fintechs, un 18 % seguros, un 8 % consumo masivo y e-commerce, y un 5% el agro.