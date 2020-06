'Oye Siri, me están deteniendo': así es el atajo que arrasa en iPhone si te detiene la Policía

La descarga de este atajo es gratis y sólo lleva unos minutos configurarla, pero debes tener instalado iOS 12 o superior para que funcione

Desde que el pasado 25 de mayo el ciudadano afroamericano George Floyd muriera a manos de la Policía en la ciudad estadounidense de Mineápolis, Minesota, las marchas y las protestas frente a la brutalidad policial y el sesgo racial se han sucedido sin cesar en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo.

Los manifestantes denuncian que existe un abuso de poder por parte de las fuerzas policiales -al menos, por parte de algunos de sus miembros-. Para demostrar ese abuso y luchar contra una situación desigual, el 'redditor' Robert Petersen ha creado el atajo ‘Hey Siri, I’m getting pulled over’ -‘Hey Siri, me están deteniendo’ en inglés-, el cual fue publicado por primera vez en 2018 pero ha sido actualizado desde entonces y en los últimos días ha ganado de nuevo bastante atención.

Simplemente diciendo esa frase, tu iPhone activará solo una cadena de eventos: atenuará la luz de la pantalla del teléfono, pausará cualquier música que se esté reproduciendo, pondrá el teléfono en modo ‘No molestar’ y comenzará a grabar un vídeo desde la cámara frontal. También puede enviar tu ubicación actual y una copia de ese vídeo a un contacto de emergencia, aunque deberás confirmar algunos mensajes emergentes para completar estos pasos.

¿Cómo funciona?

La descarga de este atajo de Siri es gratis y solo lleva unos minutos configurarla, pero deberás tener instalado iOS 12 o superior. Recordamos que los atajos de Siri no son aplicaciones que pueden descargarse de la App Store, sino un acceso directo de iOS que se basa en la funcionalidad ‘Atajos’ que Apple introdujo en iOS 12 -por eso necesitas tener al menos esa versión del sistema operativo-.

Para instalarla, debes seguir estos pasos -si tu móvil es relativamente reciente podrás saltarte los pasos 1 y 2-:

- Actualiza tu dispositivo iPhone a, al menos, iOS 12.

- Descarga en tu smartphone la aplicación ‘Atajos’ de App Store.

- Desde tu iPhone, visita este enlace con el navegador Safari y descarga el atajo ‘I'm getting pulled over’.

Una vez instalado el atajo debes darle ciertos permisos, como la cámara y la ubicación

Si te diera problemas, lo más probable es que no tengas configurado el teléfono para añadir atajos no verificados. Ve a ‘Configuración’, después a ‘Atajos’ y ahí activa ‘Permitir atajos no fiables’ para permitir esto.

Cuando lo instalas, lo primero que te pide el atajo es que elijas a un contacto al que te gustaría que se notificase tu localización en el momento de la detención. Después debes elegir otro contacto -o el mismo- al que se le enviará una copia del vídeo grabado.

Una vez hecho esto, debería estar listo para usarse, aunque conviene hacer una prueba del atajo para ver que todo funciona, ya que algunos permisos hay que aprobarlos para que funcione correctamente: deberás dar acceso al atajo a tu ubicación, permitirle enviar mensajes y permitirle acceso a tu cámara y tus fotos. Puedes hacer todo eso antes de utilizar el atajo, indicó 20 minutos.