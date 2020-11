Cargar al 100% la batería del celular quizás no sea buena idea: conocé por qué es mejor no hacerlo

Si estás acostumbrado a cargar la batería de tu celular hasta el 100% es necesario que conozcas algunas de las razones por las cuales no es buena idea

Cargar tu celular es algo que se debe de hacer básicamente todos los días, pero lo que muchos no saben es que hay algo que no es muy buena idea: cargarlo hasta que este llegue al 100% de carga. Si, suena raro y hasta contraintuitivo a continuación se explica la razón por la que no es aconsejable hacer esto.

Hay que cuidar la batería de los celulares

Cuando se ha usado mucho el celular a lo largo del día, a veces uno no se da cuenta que ha usado tanto la batería que ésta se encuentra por terminar. Para evitar pasar un mal momento una de las cosas que se suele hacer para que nunca vuelva a pasar es cargar el celular hasta que se encuentre al 100% de batería. Pero no es algo tan bueno como parece serlo, pues esto puede afectar la vida de tu batería al hacerlo.

El terror moderno: quedarse sin batería en el teléfono

Hay que decirlo claramente: si cargás tu teléfono, no lo dejes en el 100% por mucho tiempo, pues la batería de iones de litio funciona mejor cuando el teléfono se encuentra en el 20% y el 50% de carga.

Dejar el celular por encima de esas cargas o por debajo, hará que se agote la vida útil de la batería de manera rápida. Además, dejar que cargue al 100% a veces hace que uno se olvide de desconectarlo y que este siga cargando energía desde la corriente por largos periodos de tiempo.

Carga nocturna

Esto se aplica especialmente cuando el teléfono se queda cargando durante todo el tiempo en la noche o durante horarios de oficina, lugar en el muchas personas tienden a dejarlo conectado al cargador durante las 8 horas en que se trabaja, lo que hace que ocurra el problema antes mencionado y que puede afectar seriamente a la evolución de la batería y su funcionamiento.

El teléfono como compañero inseparable

Así que ahora que lo sabés, siempre es mejor tener el celular en un porcentaje intermedio de batería para evitar que la vida útil de la misma se agote por completo, informó Digitalpolicylaw.