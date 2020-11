Spotify prueba una función que ya tienen Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram

Spotify ha comenzado a probar su propia versión de las stories, en este caso, vídeos efímeros de artistas famosos que aparecen en algunas listas de reproducción creadas por la compañía, donde pueden verlas los usuarios.

La plataforma de 'streaming' musical, que ya había comenzado a probar los vídeos efímeros entre un número reducido de artistas en enero, ha comenzado ahora a mostrar esta característica a los usuarios en algunas de sus listas de reproducción añadidas recientemente.

Las stories de Spotify son vídeos efímeros protagonizados por artistas famosos presentes en la plataforma, como Jennifer Lopez, Meghan Trainor, Kelly Clarkson y Pentatonix.

Estos vídeos se muestran a los usuarios que visitan algunas de las listas de reproducción creadas por Spotify, como la de éxitos navideños Christmas Hits, Tear Drop o el disco de debut de Megan Thee Stallion, según ha informado Engadget.

El diseño de los vídeos efímeros de Spotify es muy similar al de las stories de Instagram, y también está compuesto por vídeos en formato vertical y con barras en la parte superior para mostrar los contenidos que quedan por ver.

Por el momento, como ha confirmado Spotify a Engadget, se trata de una función de prueba y aún no está disponible para todos los usuarios.

En una nueva apuesta, y debido a que incluso LinkedIn ya se sumó también a esta tendencia, Twitter decidió sumar "Stories" a su plataforma

Cómo afirmó en un comunicado, la función de: "Twitter es servir a la conversación pública, es el lugar al que vas para ver qué está pasando y hablar de ello. Pero algunos de ustedes nos han dicho que twittear es incómodo porque se siente tan público, tan permanente, y como si hubiera mucha presión para acumular Retweets y Me gusta. Es por eso que, desafortunadamente, ¡tantos Tweets se quedan como borradores!".

"Para ayudar a las personas a sentirse más cómodas, hemos estado trabajando en una forma de disminuir la presión para que hablen sobre lo que está sucediendo. Hoy lanzamos Fleets para que todos puedan unirse fácilmente a la conversación de una manera nueva, con sus pensamientos fugaces", agregó el comunicado.

Esta nueva herramienta sirve para compartir pensamientos momentáneos, ayudan a empezar conversaciones y solo duran 24 horas.

A través de las pruebas realizadas en Brasil, Italia, India y Corea del Sur, Twitter decidió que Fleets ayudó a las personas a sentirse más cómodas al unirse a la conversación.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah. We have a place for that now—Fleets! Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020