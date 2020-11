Microsoft Edge: el gigante tecnológico introduce la realidad aumentada en su mejorado navegador

Microsoft lanzó dos nuevas versiones de Edge que introducen la realidad aumentada a las versiones para PC y Android: HoloLens 2 and Windows 10X

Las dos versiones están accesibles para miembros de Microsoft Edge Inside, y es la primera vez que se ve el navegador en la plataforma de realidad aumentada Hololens.

Microsoft Edge para HoloLens 2

HoloLens utiliza Windows Core OS (WCOS), un sistema operativo incapaz de ejecutar programas con el API Win32 applications, incluyendo Microsoft Edge.

Microsoft Edge tendrá una nueva versión donde la realidad aumentada es la estrella

Hasta ahora, los usuarios de HoloLens 2 tenían que utilizar una versión antigua de Edge que tiene pocas de las características avanzadas que ha permitido que Edge empiece a escalar puestos en las listas de navegadores más utilizados en los últimos meses.

Según Windows Central, sin embargo, la versión MSIX de Edge resuelve el problema de compatibilidad utilizando una librería de software que hace correr a la aplicación como si fuera nativa para WCOS.

El programa Insider está dividido en tres ramas: Beta (grandes actualizaciones cada seis semanas), Dev (actualizadas semanalmente) y Canary (las actualizaciones del día). El canal Beta tiene ahora este nuevo navegador, pero también aparece en el canal Canary, que ofrece las características más experimentales en sus primeras implementaciones.

La tecnología a utilizar se basa en la capacidad de los HoloLens para manejar realidad virtual, aumentada, y mixta

Edge Chromium para Xbox Series X

Pero quizás hay algo más interesante todavía: la llegada de esta versión para Hololense a los canales de Edge Insider puede ser el heraldo de una nueva versión basada en MSIX para la plataforma Xbox.

Hay que recordad que la Xbox no corre Windows como un PC, sino el mismo sistema operativo que Hololens: WCOS. Sin embargo, Microsoft todavía no ha compartido ninguna información sobre esta versión que, aunque es inevitable, todavía no ha sido confirmada, indicó TechRadar.