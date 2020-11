Así funciona GameOn, el "TikTok para videojugadores" que propone Amazon

La nueva idea de Amazon para expandir su presencia en las redes ha sido crear una donde los usuarios puedan compartir clips de juegos desde el móvil

La experiencia de Amazon en juegos ya es más que reconocida al tener una de las plataformas de videojuegos más grandes del mundo: Twitch, el servicio de streaming.

Pero ahora va por más y lanza GameOn, una especie de "TikTok para gamers", una red social para jugadores móviles enfocada a compartir clips de videojuegos y reacciones.

Ya disponible en Google Play y Amazon App Store es gratuita, tiene un pequeño editor de vídeo incorporado y algunas funciones que permiten a los usuarios grabar la pantalla en segundo plano mientras juegan.

Aparte del videoclip del juego,podés postear comentarios

Nueva red social para jugadores móviles

GameOn es una red social ya que no esta atada a Twitch, es independiente y hay que registrarse creando un nuevo perfil.Eso sí, es compatible con más de mil títulos, como 'PUBG Mobile', 'Crossy Road', 'Angry Birds 2', 'Mobile Legends: Bang Bang', 'Among Us' y 'Clash Royale'.

El jugador puede comenzar a grabar la pantalla en cualquier momento o, si lo prefiere, usar la función Recall, que graba automáticamente los últimos minutos de la partida. El clip puede durar entre 30 segundos y cinco minutos y se puede ajustar a placer.

El vídeo se puede editar para añadir texto y comentarios en vídeo enseñando nuestra cara y hablando a la audiencia. Posteriormente, el vídeo se sube a la plataforma y se puede comparte enlace mediante en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o Discord. Los usuarios, por supuesto, pueden comentar y dar "me gusta", seguir al usuario y ver cuántas reproducciones tiene cada clip.

Vas a tener una amplia variedad de clips entre los que seleccionar a la hora de querer ver alguno

La app, como decíamos, es completamente gratuita y ya está disponible en Android, aunque ahora mismo hay limitaciones geográficas. De acuerdo a Sensor Tower, sólo en 2019 los jugadores móviles gastaron 61.700 millones de dólares en juegos para smartphone, indicó Xataka.