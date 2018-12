Apps ¿Descansar de WhatsApp?: usá el nuevo modo "Out of office"

La aplicación de mensajería WhatsApp ya puso en marcha una función secreta que permite gestionar mejor el tiempo de los usuarios y hasta responder de una mejor forma los mensajes que se reciben.



Para potenciar estos beneficios existe una app llamada Away (Aplicación de Respuesta Automática) que se puede descargar desde PlayStore y que es válida para usar con WhatsApp y todas las aplicaciones de mensajería.



Away permite configurar respuestas inteligentes, responder continuamente a la misma persona, personalizar el tiempo de respuesta automática, o configurar el tiempo de respuesta de retraso o responder una vez.



Por otro lado, la aplicación posee un modo de “conducción muy útil”, que detecta cuando nos estamos moviendo manejando un vehículo y, de forma automática, envía respuestas de los mensajes que se reciben.



Asimismo, le avisa al emisor que el usuario se encuentra manejando y que no está en condiciones de poder responder. Away permite seleccionar qué contactos son los que recibirán nuestras respuestas automáticas exclusivamente. También ofrece la chance de modificar esos contactos en cualquier momento.