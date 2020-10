El bitcoin no para: tras subir 20%, un gurú de Wall Street tiene una "polémica" visión sobre el futuro de la divisa

El inversor multimillonario Mike Novogratz dejó bien en claro cuál considera que será el futuro de la criptomoneda más famosa en los próximos 5 años

En medio de la fuerte suba de su valor, uno de los principales expertos de Wall Street pronosticó que el Bitcoin será como el "oro digital" y no se utilizará de la misma manera que la moneda tradicional durante al menos los próximos cinco años.

El inversionista multimillonario Mike Novogratz aseguró que no cree "que Bitcoin se vaya a utilizar como moneda transaccional en ningún momento en los próximos cinco años", dijo en una entrevista con Bloomberg TV and Radio. "El Bitcoin se está utilizando como reserva de valor".

Mike Novogratz cree que el bitcoin se usará como "reserva de valor"

En términos nominales, el Bitcoin sigue siendo una clase de activo relativamente pequeña, en su mayoría favorecida por inversores millennials que aún no tienen tanta influencia en los mercados financieros, frente a las generaciones anteriores que usualmente eligieron el oro físico como reserva de valor.

Novogratz, quien durante mucho tiempo ha predicado en favor de la adopción generalizada de monedas digitales, cree que, si bien Bitcoin podría gozar de más ventajas, no se utilizará para transacciones diarias en el corto plazo.

"Bitcoin como si fuera oro, como oro digital, seguirá subiendo", dijo el ex administrador de fondos de cobertura. "Cada vez más personas lo van a querer como parte de su cartera". El Bitcoin ha aumentado más del 14% en la última semana, alcanzando los $13,428 en la actualidad. A su vez, un Bitcoin equivale a 1,051,419.75 pesos argentinos.

La recuperación de la moneda digital fue fuertemente impulsada por PayPal, que anunció que permitiría desde 2021 a los clientes comprar y mantener criptomonedas. El anuncio llegó cuando varios bancos centrales comienzan a hacer planes para presentar sus propias criptomonedas, algo que consolidaría aún más este tipos de divisas, que hasta ahora han estado caracterizadas por su volatilidad. Paypal detalló que en una primera fase, que estará disponible en unas pocas semanas, permitirá comprar, vender y ahorrar con Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin. A comienzos del próximo año, permitirá pagar con estas criptomonedas en una red de 26 millones de comercios, lo que representa un paso más hacia la consolidación de las criptomonedas.

Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de criptomonedas creció a unos u$s 397,9 mil millones, desde alrededor de u$s 195 mil millones a principios de año, según CoinMarketCap.com. Pese a las mencionadas limitaciones Bitcoin es la moneda digital más grande en circulación, con una capitalización de mercado de u$s 244 mil millones y representa alrededor del 61% del mercado total.

Novogratz dijo que la decisión de PayPal fue "la noticia más importante del año en criptografía"

El experto espera que todos los bancos se pongan al día en la carrera por dar servicio a los productos criptográficos. Se puede esperar que compañías como E * Trade Financial, Visa, Mastercard y American Express sigan su ejemplo "dentro de un año", dijo a Bloomberg.

"Ya no es un debate si la cripto es una cosa, si Bitcoin es un activo, si la cadena de bloques va a ser parte de la infraestructura financiera", aclaró. "No es si; es cuándo, por lo que todas las empresas deben tener un plan ahora", sentenció Novogratz según un artículo de Infobae.