Accenture quiere ser líder en los negocios en la nube: así quiere lograrlo

La multinacional Accenture anunció la adquisición de Enimbos, compañía española de servicios de cloud especializada en servicios de migración a la nube, con la que el grupo prevé ampliar sus capacidades en Amazon Web Services (AWS) así como en su estrategia multi-cloud en España y Portugal.

La firma no indicó el importe de la operación, como es habitual en las operaciones de compañía, pero si indica que Enimbos reparte a sus 68 empleados en las sedes y oficinas en Madrid, Barcelona, Cáceres, Mérida, y en las portuguesas Lisboa y Aveiro.

A qué apunta

Por su parte, Enimbos está homologado como Premier Consulting Partner de Amazon Web Services y cuenta con más de 130 certificaciones AWS. Además, la compañía mantiene una estrecha relación con el resto de los proveedores de la nube, con los que suma, en total, más de 260 certificaciones.

Entre sus fortalezas, Enimbos opera con una variedad de servicios en la nube "que incluyen transformación de data centers, gestión de servicios multi-cloud y gobernanza y optimización de la nube", explicó un comunicado por pare de la empresa.

Esta compra en suelo español se produce unas semanas después del anuncio de creación del grupo global Accenture Cloud First, con una inversión de u$s 3.000 millones que la compañía va a destinar a ayudar a empresas, de todos los sectores, a que se conviertan rápidamente en negocios "cloud first" y aceleren así su transformación digital para obtener un mayor valor a velocidad y escala.

De esta manera, los profesionales de Enimbos se integrarán en el grupo Accenture Cloud First. Este grupo aglutina a más de 70.000 profesionales especializados en cloud en todo el mundo, enfocados en ayudar a los clientes a transformar sus múltiples procesos y distintas funciones dentro de su organización, a través de una estrategia integrada en la nube y una profunda transformación.

Desde Accenture

"La unión de las capacidades de Enimbos, en su condición de actor nativo en la nube, con la sólida experiencia de Accenture en cloud, sus capacidades globales y su profundo conocimiento industrial, permitirá ofrecer a las compañías en España y Portugal acceso a un nivel completamente diferente de capacidades, precisión, enfoque e inversiones para lograr una transformación digital completa, que tenga a la nube en el centro", comentó Domingo Mirón, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel.

Asimismo, agregó que: "la incorporación de Enimbos es un importante paso adelante en nuestra estrategia de liderar los servicios de cloud en España y Portugal y acelerar el crecimiento de capacidades especializadas de Accenture con cada uno de los actores nativos del mundo cloud, Amazon, Google y Microsoft. La mayoría de las empresas no han completado su transformación digital y necesitan urgentemente acelerar su viaje a la nube"

"La nube ya era el habilitador clave para completar su transformación, pero la COVID-19 ha impulsado aún más este mandato. Esta aceleración hará que las empresas pasen a tener el 80% en la nube en los próximos tres años y Accenture puede ayudarlas a capturar los resultados de negocio más sólidos posible en este viaje de transformación", concluyó.

Por su parte, Javier de la Cuerda, fundador y CEO de Enimbos, reconoce en el mismo comunbicado que, desde siempre, su empresa "ha aspirado a ser un actor clave en el mundo cloud para las para grandes organizaciones en España y Portugal. Ser parte de Accenture definitivamente impulsa nuestro valor y capacidad de asesoría para los clientes. Hoy en día, la nube permite a las empresas transformar completamente su funcionamiento para innovar más rápido y crear un valor diferencial".

Para Accenture y el equipo de Enimbos, el CEO agregó que: "es nuestro momento para tomar una posición de liderazgo y ayudar a las compañías en esa transformación al unir el conocimiento industrial y la experiencia en grandes proyectos, con todo el poder de la nube".

Por otro lado, Mercedes Oblanca, responsable de Accenture Technology en España, Portugal e Israel, afirmó que: "esta adquisición ayudará a los clientes a transformar sus diferentes procesos y funciones dentro de su organización, a través de una estrategia integrada en la nube y una profunda transformación. Los clientes pueden encontrar en el equipo de Accenture Cloud First a su principal partner con capacidad para abordar proyectos de transformación complejos y con una profunda experiencia industrial".