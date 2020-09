Un negocio multimillonario: los motivos por los que Accenture desembolsará u$s3.000 millones en la Nube

La inversión de 3.000 millones de dólares de Accenture se utilizará para seguir avanzando junto con sus socios del ecosistema de la nube

Accenture anunció la formación de Accenture Cloud First con una inversión de 3.000 millones de dólares en tres años para ayudar a los clientes de todos los sectores a convertirse rápidamente en empresas "cloud first" y acelerar su transformación digital para obtener un mayor valor a velocidad y escala; Karthik Narain dirigirá Accenture Cloud First y se unirá al Comité de Gestión Global.

"El COVID-19 ha creado un nuevo punto de inflexión que requiere que todas las empresas aceleren drásticamente el paso a la nube como base de la transformación digital para construir la resistencia, las nuevas experiencias y productos, la confianza, la velocidad y la reducción de los costes estructurales que exige la actual crisis sanitaria, económica y social, y que requiere un futuro mejor para todos", expresó Julie Sweet, Directora Ejecutiva de Accenture.

El proyecto

La inversión de 3.000 millones de dólares de Accenture se utilizará para seguir avanzando junto con sus socios del ecosistema de la nube y tecnología más amplia, mapas de la industria, modelos de datos y soluciones; datos de IA de la nube y arquitecturas de IA; infraestructura integrada y capacidades de aplicaciones; herramientas de la nube, activos y automatización para impulsar un menor costo unitario y la innovación, y la investigación y el desarrollo en computación de punta y tecnologías de la nube relacionadas.

La Nube, clave para las empresas en 2020

"La nube es la tecnología más disruptiva y creadora de valor de nuestro tiempo, es la base de la transformación digital que está impulsando cambios profundos en la forma en que las empresas operan, compiten y crean valor para todas sus partes interesadas. Con la mayoría de los negocios actualmente a sólo alrededor del 20% en la nube, pasar al 80% o más rápidamente y de forma rentable es un cambio masivo que requiere un nuevo modelo audaz, con nuestra inversión proporcionamos a nuestros clientes valor, velocidad e innovación en cada parte de su viaje en la nube", expresó Paul Daugherty, Director Ejecutivo de Accenture.

El anuncio se produce cuando la demanda mundial de computación en la nube se ha disparado debido a la pandemia de COVID-19. Según Gartner, se prevé que el mercado mundial de servicios públicos de nube crezca un 6,3% en 2020 hasta alcanzar un total de 257.900 millones de dólares, frente a los 242.700 millones de 2019.

"Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó, hubo unos pocos contratiempos iniciales pero la nube finalmente entregó exactamente lo que se suponía que debía entregar, respondió al aumento de la demanda y atendió a la preferencia de los clientes por modelos de consumo elásticos y de pago por uso ", finalizó Sid Nag, Vicepresidente de investigación de Gartner.