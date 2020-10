La peor superficie: revelan cuánto tiempo puede vivir el coronavirus en la pantallas de tu teléfono

Un estudio realizado por la agencia científica nacional de Australia ha demostrado que el virus responsable de la Covid-19 puede permanecer infeccioso en superficies como pantallas de teléfonos móviles durante 28 días.

El coronavirus se transmite principalmente con la tos, estornudos o hablando, aunque existen pruebas de que también puede propagarse por partículas suspendidas en el aire o cuando una persona toca superficies infectadas.

El estudio realizado por la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO, según sus siglas en inglés), señala que el virus puede sobrevivir durante 28 días en superficies lisas como el vidrio que se encuentra en las pantallas de los teléfonos móviles y en los billetes de plástico y papel, cuando se mantiene a 20 grados centígrados y en la oscuridad.

Los investigadores también han afirmado que el SARS-CoV-2 sobrevive menos tiempo a temperaturas más altas que a temperaturas más bajas, ya que dejó de ser infeccioso en 24 horas a 40 grados centígrados en algunas superficies.

"Estos hallazgos demuestran que el SARS-CoV-2 puede permanecer infeccioso durante periodos de tiempo significativamente más largs de lo que generalmente se considera posible", señala el estudio.

El pronóstico de Bill Gates

"Es probable que ninguna de las vacunas busque aprobación en los Estados Unidos antes de fines de octubre", observó Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo, para quien recién a principios del año próximo tendrá lugar el gran avance.

A través de la fundación que lidera con su esposa Melinda, el magnate está invirtiendo para desarrollar vacunas y tratamientos contra el coronavirus Covid-19.

"Tenemos muchas esperanzas"

El empresario considera difícil que antes de fin de año exista un avance; sin embargo, nombró a un fabricante de medicamentos como el más avanzado. "La única vacuna que, si todo va a la perfección, podría solicitar la licencia de uso de emergencia para fines de octubre, sería Pfizer ", dijo Gates en una entrevista para CNBC.

Vale recordar que la fundación posee acciones en Pfizer, así como en Johnson & Johnson, Merck y otros, y ha otorgado subvenciones multimillonarias a Pfizer para el desarrollo de otras vacunas en los últimos años.

Las otras farmacéuticas que se encuentran en las últimas etapas de las pruebas que buscarán la aprobación de Estados Unidos son Moderna y AstraZeneca, con sede en el Reino Unido.

"Vemos buenos niveles de anticuerpos tanto en la fase uno como en la fase dos, por lo que tenemos muchas esperanzas", destacó Gates sobre los ensayos.

Respecto del momento en que los permisos sean otorgados y la preocupación de muchos especialistas de que se eludan los protocolos de seguridad por cuestiones políticas, Gates recordó un compromiso que asumieron los principales desarrolladores de vacunas.

"La buena noticia es que las principales compañías de vacunas dijeron que no solicitarán ni siquiera la licencia de uso de emergencia hasta que tengan una prueba de eficacia". A su vez, añadió: "También tenemos que seguir todos los pasos de seguridad para que las personas sientan que quieren participar en la aplicación de esta vacuna".

Críticas a Trump

Por otro lado, el líder tecnológico se mostró indignado por la forma en que Estados Unidos respondió ante la pandemia. "Esta ha sido una situación mal gestionada en cada paso del camino", afirmó Gates en una entrevista publicada en Stat News, donde agregó: "Es impactante. Es increíble el hecho de que estaríamos entre los peores del mundo".

Desde que comenzó el brote, los expertos de la Fundación Bill y Melinda Gates estaban en contacto regular con la administración de Donald Trump.

Según explicó el empresario, desde el principio la fundación insistió en que a los laboratorios comerciales solo se les debe pagar por su trabajo si devuelven los resultados de las pruebas dentro de las 24 horas, un objetivo que rara vez se alcanza en la respuesta de Estados Unidos. Cualquier plazo más largo significa que las pruebas no son útiles para contener la propagación del virus, sostuvo. "He estado diciendo esto y no entiendo por qué no ha cambiado", completó el filántropo.