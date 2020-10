Google presentó su nuevo smartphone, el Pixel 5: precios y características del flamante rival del iPhone

Google ha revelado finalmente que el Pixel 5, su último buque insignia de Android, costará u$s 699. En comparación con el Pixel 4 del año pasado, Google se está enfocando menos en detalles como los gestos Motion Sense muy publicitados en el modelo del año pasado, y enfatiza en cambio las características únicas que ya ayudan a diferenciar al Pixel, como su avanzado software de cámara.

El Pixel 5 contará con un procesador Snapdragon 765G, en particular no es el Snapdragon 865 o 865 Plus de primer nivel, junto con el módem X52 integrado de Qualcomm para soporte 5G (un beneficio del chipset un poco menos potente). Es un cambio de la estrategia que ha buscado ofrecer especificaciones emblemáticas comparables a otros dispositivos Android superiores de compañías como Samsung o OnePlus, pero también significa que Google busca ofrecer el nuevo teléfono a un precio más bajo.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020