Burger King y Starbucks: qué dijo ALSEA sobre el futuro de la operación en Argentina

"Continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años", señaló la empresa en un comunicado

ALSEA salió a desmentir la información que aseguraba que la empresa tiene pensado levantar las operaciones de Burger King y Starbucks en el país.

En un comunicado, la firma señaló: "En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años".

La firma agregó: "Creemos que es fundamental acercar información clara y transparente para poder resolver las inquietudes de nuestros equipos, proveedores y clientes que disfrutan de nuestras experiencias".

Asimismo, agregó que "frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo".

ALSEA confirmó que Burger King sigue en el país

"Ese proceso nos dio información suficiente para reafirmar el objetivo de que Alsea continúe operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias brindándoles empleo a más de 7000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta", agregaron desde ALSEA.

"Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo", concluyó la compañía.

Una semana de éxodos

El ámbito empresarial vivió una semana convulsionada, con el cierre de las operaciones de dos empresas de alto perfil que pusieron en primer plano los problemas que está trayendo la débil economía argentina que, a la crisis existente, le agregó el contexto de pandemia.

El caso más resonante fue el de Falabella, que busca un socio local para desprenderse de sus operaciones en el país. Incluso, ya avanzó en el cierre de varios locales, lo que pone un signo de interrogación a la continuidad de las operaciones en el corto plazo.

A esto se sumó la ida de Glovo, que abandonará Argentina como parte de un proceso de reestructuración que incluye el cierre de sus operaciones en toda la región.

La empresa española cerró un acuerdo con PedidoYa por 200 millones de dólares para que se quede con su negocio; sin embargo, todavía es una incognita el destino de sus riders y de los contratos que tenía firmados con miles de locales en toda América Latina.