NVIDIA le compró ARM a Softbank por u$s 40.000 millones : por qué esta movida hace temblar a Intel y AMD

El liderazgo de NVIDIA en IA y el ecosistema informático de Arm impulsarán la innovación de los clientes y mejorarán la posición de la empresa

NVIDIA ampliará la presencia de I + D de Arm en Cambridge, Reino Unido, con un Centro de Educación e Investigación de IA de clase mundial y la construcción de una supercomputadora de IA para una investigación innovadora. Los u$s 40 mil millones que costará la operación se cubrirán con una combinación de acciones de NVIDIA y efectivo

NVIDIA y SoftBank Group Corp. (SBG) anunciaron hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual NVIDIA adquirirá Arm Limited de SBG y SoftBank Vision Fund (conjuntamente denominados como: "SoftBank") en una transacción valorada en u$s 40.000 millones de dólares. Se espera que la transacción incremente inmediatamente el Margen Bruto no GAAP y las ganancias por acción no GAAP de NVIDIA.

Softbank, el anterior dueño de ARM

La combinación de NVIDIA con Arm reúne la plataforma de computación de IA líder de NVIDIA con el vasto ecosistema de Arm para crear la principal empresa de computación para la era de la Inteligencia Artificial (IA), acelerando la innovación mientras se expande a grandes mercados de alto crecimiento. SoftBank seguirá comprometido con el éxito a largo plazo de Arm a través de su participación en la propiedad de NVIDIA, que se espera sea inferior al 10 por ciento.

Compromiso con Arm y con el Reino Unido

Como parte de NVIDIA, Arm continuará operando su modelo de licencia abierta mientras mantiene la neutralidad global del cliente que ha sido fundamental para su éxito, con 180 mil millones de chips enviados hasta la fecha por sus licenciatarios. Los socios de Arm también se beneficiarán de las ofertas de ambas compañías, incluidas las numerosas innovaciones de NVIDIA.

SoftBank y Arm están totalmente comprometidos a satisfacer los compromisos asumidos por SoftBank cuando adquirió Arm en 2016, que están programados para completarse en septiembre de 2021. Tras el cierre de la transacción, NVIDIA tiene la intención de conservar el nombre y la sólida identidad de marca de Arm y expandir su base en Cambridge. La propiedad intelectual de Arm permanecerá registrada en el Reino Unido.

Nvidia se perfila como un gigante de la IA

NVIDIA se apoyará en la presencia de I + D de Arm en el Reino Unido, estableciendo un nuevo Centro Global de Excelencia en Investigación de IA en el campus de Arm en Cambridge. NVIDIA invertirá en una supercomputadora de inteligencia artificial de última generación impulsada por un brazo, instalaciones de capacitación para desarrolladores y una incubadora de empresas emergentes, que atraerá talentos de investigación de clase mundial y creará una plataforma para la innovación y las asociaciones de la industria en campos como la salud, la robótica y los vehículos autónomos.

Detalles adicionales de la transacción

Según los términos de la transacción, que ha sido aprobada por las Juntas Directivas de NVIDIA, SBG y Arm, NVIDIA pagará a SoftBank un total de u$s21.5 mil millones en acciones ordinarias de NVIDIA y u$s 12 mil millones de dólares en efectivo, que incluyen u$s2 mil millones pagaderos al momento de la firma. El número de acciones de NVIDIA que se emitirán al cierre es de 44.3 millones, determinado utilizando el precio de cierre medio de las acciones ordinarias de NVIDIA durante los últimos 30 días de negociación. Además, SoftBank puede recibir hasta u$s5 mil millones en efectivo o acciones ordinarias bajo una estructura de ganancia, sujeto a la satisfacción de objetivos específicos de desempeño financiero por parte de Arm.

NVIDIA también emitirá u$s 1.5 mil millones en acciones para los empleados de Arm. NVIDIA tiene la intención de financiar la parte de efectivo de la transacción con efectivo del balance. La transacción no incluye Arm's IoT Services Group.

La transacción propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias para el Reino Unido, China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Se espera que la transacción se complete en aproximadamente 18 meses, informó Notimerica.