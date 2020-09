La transformación ágil es un hecho en la Argentina: la importancia de captar y retener el talento

Este proceso comenzó en sectores como las telecomunicaciones, el bancario y en las aseguradoras, debido a la presión que sufren estos rubros

Everis Latinoamérica junto al MIT Technology Review, presentan su último estudio sobre la adopción de la agilidad en las empresas, donde se exponen los principales avances de la región en una de las tendencias de negocios más utilizada de los últimos años.

En el marco de un escenario de cambios constantes e intempestivos, la transformación ágil se ha hecho un espacio en las agendas de los CEO’s de las principales industrias, para ayudarlos a responder rápidamente a las demandas del entorno con nuevos modelos operativos a partir de prácticas técnicas, marcos de trabajo como Scrum y herramientas del ámbito de IT que mejoran la productividad y efectividad a largo plazo.

Nuevas reglas

El estudio demuestra que en Argentina la transformación ha comenzado en sectores como las telecomunicaciones, el bancario y el de las aseguradoras, dado que son los más obligados a estos cambios veloces por la presión de innovar en su sector.

Algunos de los responsables de agilidad en empresas como Telefónica, Renault, Tenaris e Itaú, participan del estudio compartiendo sus experiencias en el camino de adoptar una cultura ágil.

En las empresas, los líderes que llevan adelante la agilidad coinciden en que hoy, el foco está puesto en las necesidades de sus consumidores. A su vez, puertas adentro, cada empresa debe asegurarse de incluir áreas directivas y de transformación digital, que estén preparadas para guiar los procesos y a los equipos hacia sus metas.

A veces esta etapa acarrea un rediseño de roles dentro de la organización, algunas empresas realizan entrevistas o capacitaciones internas, de la mano agencias o Agile Coaches, para identificar quienes pueden ser Scrum Masters, y usar a favor de un cambio beneficioso las aptitudes y conocimientos del equipo.

"En cuanto a los beneficios en los resultados del negocio, en Argentina pueden observarse experiencias exitosas, sobre todo en empresas globales que han sabido adaptar la agilidad a sus procesos locales", comentó Agustin Grangetto, Manager del Centro de Excelencia Agile de everis Argentina.

Además, agregó que: "es evidente que la pandemia trajo un cambio de paradigma, la adopción Agile a nivel corporativo pasó a ser un imperativo para ser una organización adaptativa, ahora hablamos de diseño organizacional resiliente".

El salto a la agilidad es el próximo paso para que las empresas se mantengan competitivas e innovadoras, al ritmo que demanda el mercado. La motivación y organización de los talentos cobra un rol fundamental, dado que son quienes finalmente darán o no lugar a la cultura ágil.

El camino de Uruguay

La posible migración de firmas tecnológicas argentinas a Uruguay podría representar un problema para ese país, de acuerdo al análisis de su Cámara de Empresarios de IT (CUTI).

Según el presidente del CUTI, Leonardo Loureiro, el sector sufre un "déficit gigantesco" de personal que podría agravarse si, como insinúan algunos datos, llegan empresas argentinas a instalarse en el país.

En declaraciones al medio uruguayo Búsqueda señaló que, para lograr cubrir este déficit, hay estrategias de "distintos niveles". A mediano y largo plazo, la respuesta que buscan desde la CUTI es la educación y el "convencimiento de los jóvenes" de optar por carreras vinculadas a la tecnología.

Algunas ideas en este sentido son "continuar" y "fortalecer" los proyectos existentes con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y sentar las bases para nuevos convenios con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con quienes ya están en conversaciones.

Asimismo, en contactos que mantuvieron directivos de la CUTI con autoridades de la educación se habló de "mejorar la elección (laboral) de los jóvenes". "No puede ser que Uruguay tenga informática en primer y segundo año de educación secundaria pública, y en tercero, cuarto, quinto, y sexto de liceo no tengan nada. Eso hasta produce una brecha social, porque en los colegios privados sí hay. Y no se resuelve eso con cursos o programas de incitativas de robótica o pequeñas intervenciones puntuales", sostuvo el empresario.