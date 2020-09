Uruguay se prepara para recibir empresas argentinas: así son las "visas tecnológicas" para atraer talentos

La migración de firmas tecnológicas argentinas a Uruguay representa desafíos para ese país. Cuales son las soluciones que proponen

La posible migración de firmas tecnológicas argentinas a Uruguay podría representar un problema para ese país, de acuerdo al análisis de su Cámara de Empresarios de IT (CUTI).

En rigor, el sector sufre un "déficit gigantesco" de personal que podría agravarse si, como insinúan algunos datos, llegan empresas argentinas a instalarse en el país. Según el presidente del CUTI, Leonardo Loureiro, el sector sufre un "déficit gigantesco" de personal que podría agravarse si, como insinúan algunos datos, llegan empresas argentinas a instalarse en el país.

En declaraciones al medio uruguayo Búsqueda señaló que, para lograr cubrir este déficit, hay estrategias de "distintos niveles". A mediano y largo plazo, la respuesta que buscan desde la CUTI es la educación y el "convencimiento de los jóvenes" de optar por carreras vinculadas a la tecnología.

Algunas ideas en este sentido son "continuar" y "fortalecer" los proyectos existentes con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y sentar las bases para nuevos convenios con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con quienes ya están en conversaciones.

Asimismo, en contactos que mantuvieron directivos de la CUTI con autoridades de la educación se habló de "mejorar la elección (laboral) de los jóvenes". "No puede ser que Uruguay tenga informática en primer y segundo año de educación secundaria pública, y en tercero, cuarto, quinto, y sexto de liceo no tengan nada. Eso hasta produce una brecha social, porque en los colegios privados sí hay. Y no se resuelve eso con cursos o programas de incitativas de robótica o pequeñas intervenciones puntuales", sostuvo el empresario.

Economía del Conocimiento, un sector clave que mira hacia Uruguay

Visas tecnológicas

En Uruguay entienden que el problema de estas iniciativas es que tienen períodos de maduración muy largos. Por eso desde la CUTI también piensan en estrategias más a corto plazo, como la implementación de "visas tecnológicas".

Esta propuesta, que ya se mencionaba en la presentación enviada por la CUTI a los diferentes candidatos presidenciales el año pasado, consiste en la creación de un programa de "migración calificada". La idea es facilitar la llegada de talentos, de forma "que la gente sepa que puede venir a trabajar y a vivir en Uruguay".

Isabella Antonaccio, coordinadora sectorial de TIC en el Instituto Uruguay XXI señaló a Búsqueda que en la órbita de esa agencia de promoción de las inversiones y las exportaciones ya hay algunas iniciativas que apuntan en este sentido, como el Fast Track, una línea rápida para el trámite de visas y residencias.

Según indicaron, estas facilidades han llamado la atención de empresas mayoritariamente argentinas —pero también brasileñas—, que se han contactado con Uruguay XXI y consultoras locales. Las consultas desde Argentina "se incrementaron muchísimo", informó la ejecutiva. Además, dijo que los permisos de ingreso a personas también aumentaron mucho, incluso durante la pandemia de Covid-19.

Para Loureiro, la llegada de empresas podría implicar un "doble beneficio para todos" si se dan ciertas condiciones: "para la industria porque crece, y para el país porque hay más gente y se mueve la economía".

Tanto Loureiro como Antonaccio se mostraron optimistas respecto a la llegada de firmas y trabajadores extranjeros, en particular, dado que los requisitos apuntan a que las empresas tengan "oficinas y empleados" en Uruguay —y que no sean solo "oficinas de papel"— y no a estructuras de personal. Para instalarse en una zona franca, en tanto, sí es necesario contar con un 50% de trabajadores uruguayos.