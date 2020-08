Airbnb presentó los papeles para salir a la bolsa este año: por qué lo hará en plena pandemia

La compañía aún tiene que determinar los detalles de la oferta pública, incluido el precio de las acciones y la cantidad de acciones que se ofrecerán

Airbnb presentó este miércoles los documentos para comenzar su oferta pública inicial en Wall Street. La presentación confeccionada por la empresa por ahora sigue siendo confidencial, pero se ha enviado a la Comisión de Bolsa y Valores, comenzando el proceso que finalmente permitirá a los inversores comunes comprar acciones de la empresa por primera vez.

La compañía aún tiene que determinar los detalles de la oferta pública, incluido el precio de las acciones y la cantidad de acciones que se ofrecerán.

Airbnb había discutido previamente su intención de salir a bolsa este mes a pesar de las consecuencias financieras causadas por la pandemia, que resultó en cientos de millones de dólares en reembolsos y cancelaciones en su plataforma de hospedaje.

A raíz de ese daño económico, The Wall Street Journal valoró a la compañía en u$s 18 mil millones, aproximadamente la mitad de su valor máximo de u$s 31 mil millones en 2017.

Te puede interesar Olvidate de los aumentos de nafta: uno por uno, los autos eléctricos que ya se fabrican en Argentina

A pesar de la pandemia, Airbnb apuesta fuerte a su IPO

En ese sentido, la firma se verá obligada a realizar revelaciones importantes como parte del proceso de salida a bolsa, incluido el detalle de los riesgos comerciales, las tenencias de deuda y cualquier amenaza legal pendiente a las operaciones de la empresa. Pero debido a que el formulario S-1 se presentó de manera confidencial, esas divulgaciones se retendrán hasta más adelante en el proceso.

El futuro de los viajes

El sector del turismo es indudablemente uno de los más golpeados por al pandemia global. Con los destinos cerrados, las aerolíneas frenadas y las nuevas medidas de seguridad e higiene que deben tomar todas las personas del planeta, esta industria observó una caída estrepitosa en todos los eslabones de su cadena.

Uno de los principales jugadores de este segmento es Airbnb. La plataforma de alquiler turístico, principal competidor del tradicional modelo hotelero, vio como sus balances se derrumbaron en solo semanas.

"Los viajes como los conocíamos se han acabado", aseguró el CEO de la plataforma, Brian Chesky, en una reciente entrevista con CNBC. Luego, fue lapidario sobre su negocio: "Tras 12 años construyendo negocios con Airbnb, hemos perdido todo en semanas".

Chesky explicó que no es que los viajes se hayan acabado, sino que la forma en que viajábamos antes se ha acabado, y no va a volver. Pese a todo ello, Chesky afirmó que "Airbnb ha reducido dramáticamente sus gastos, y si hay nuevos confinamientos, estamos preparados gracias a los recortes".

Las palabras del CEO de Airbnb son compatibles con que la empresa siga viva, pese a que no lo parezca por todos los recortes que han tenido que efectuar en su plantilla. Se despidieron cerca de 2.000 empleados, aproximadamente un 25% de toda su plantilla mundial.

Además, sus gastos en publicidad también se redujeron enormemente, hasta cero. En total, el recorte ascendió a 1.000 millones de dólares. Como medidas de diversificación para crecer otras vías, en Airbnb están apostando por más experiencias que poder realizar de forma online y desde casa.

Airbnb planeaba gastar mucho en propiedades inmobiliarias, pero Chesky comentó que se ha descartado tras el impacto del coronavirus. Entonces, ¿de qué va a vivir Airbnb si los "los viajes como los conocíamos se han acabado"?

Chesky cree que el hecho de viajar no se ha acabado. Cree que lo que va a pasar es que las personas dejarán de viajar a las grandes ciudades lejanas, pero se abrirán nuevos destinos.

Asimismo, señaló que que en vez de viajar a unas pocas ciudades, los viajeros disfrutarán de miles de pueblos y ciudades cercanas. Esto, por ejemplo, puede hacer crecer el turismo rural.

Otro motivo de optimismo para el CEO es que el 20% de las reservas en Airbnb son para más de 30 días, lo que implica cierta necesidad más que turismo en exclusiva, por lo que confía en que esta parte seguirá funcionando. Y de hecho, quizás pueda incluso crecer con el incremento del teletrabajo. En ese sentido, cree que "que más personas van a trabajar de forma remota y el trabajo desde casa también podría ser trabajo desde cualquier hogar".