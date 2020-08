Solo para fanáticos: Airbnb se une a Blockbuster para que puedas pasar una noche en su único local en pie

Los próximos 18, 19 y 20 de septiembre las puertas del último Blockbuster se abrirán para grupos de hasta cuatro personas. Los detalles de la propuesta

El último Blockbuster que queda en pie no solo se ha convertido en una verdadera atracción turística en la ciudad de Bend, ubicada en el estado de Oregon (EE.UU.): ahora, también podrá ser utilizado como alojamiento por aquellos que quieran vivir una experiencia 100% "VHS".

El local se unió a Airbnb para ofrecer su espacio como una habitación temática y, por tiempo limitado, ofrecerá a sus huéspedes una experiencia repleta de nostalgia.

De esta manera, los próximos 18, 19 y 20 de septiembre las puertas del último Blockbuster se abrirán para grupos de hasta cuatro personas para pasar una noche en el interior del establecimiento y disfrutar de todas las películas que se cuentan en su inventario. Para que la experiencia sea completamente genuina, solo se podrán reproducir viejos cassettes VHS y Betamax.

El último Blockbuster en pie, una verdadera atracción turística

Cómo es la experiencia Blockbuster

A tono con las medidas de seguridad impuestas por la pandemia de coronavirus, luego de cada visita con base en los protocolos de limpieza adoptados por Airbnb con lo que se espera garantizar la seguridad de los huéspedes.

Sandi Harding, gerente de la única sucursal en pie de la cadena de alquiler de películas, reveló que trabaja en ese local ininterrumpidamente desde 2004, el año de su pico más alto de operaciones.

"He visto los altibajos de este negocio, pero nada puede reemplazar a la experiencia de ir a la tienda con seres queridos, repasar los estantes y encontrar una película que se ajuste al mood del momento", aseguró.

Desafortunadamente para los fans de Blockbuster que no vivan en Oregon, las tres noches serán exclusivas para habitantes del condado de Deschutes, pero eso no resta la emoción que contagia esta noticia. Hasta Blockbuster volvió a tuitear después de no hacerlo desde 2014: