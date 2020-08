¿Cuánto ganó Globant desde que anunció la compra de gA y qué dicen los expertos del mercado sobre su futuro?

La acción de Globant viene experimentando un crecimiento exponencial en el marco de la pandemia. Lo que sucedió desde el viernes y lo que vendrá

En una semana las acciones de Globant pasaron de u$s172,94 a u$s184,21 en el NYSE, un comportamiento que se destaca entre las empresas de tecnología de origen argentino y que muestra, a su vez, el apoyo que le dio el mercado a la compra de gA por u$s75 millones.

El movimiento dado por la compañía en los últimos meses no ha hecho más que darle alegrías a sus inversores en medio de la pandemia. No sólo porque desde que se iniciaron las restricciones sanitarias en los diversos países del mundo los títulos de la empresa sólo han ido hacia arriba sino porque, en relación a la adquisición del ex Grupo Assa, la empresa ya recuperó el dinero desembolsado para sumar a los 1.500 profesionales de alta calificación y una cartera de clientes sumamente atractiva, de acuerdo a la mirada dada por expertos de la industria.

El mismo lunes 3 de agosto, cuando se conoció la información oficial que daba cuenta de esta operación, la acción de uno de los cinco unicornios argentinos había pasado de los u$s172,94 a u$s179,8, es decir, había un avance de 4%. Esto se tradujo en una capitalización bursátil de u$s400 millones en un solo día, de acuerdo a lo informado a iProfesional, por quienes siguen de cerca los movimientos del sector tecnológico argentino en general.

Es decir, que en un solo día Globant no sólo recuperó los casi u$s75 millones que acordó pagar por gA sino que, además, ganó casi cinco veces lo que había invertido. En virtud de que la acción continuó creciendo desde entonces, y este jueves cerró por encima de los u$s184, definitivamente esas ganancias se incrementaron y los accionistas de la compañía creada por Martín Migoya, Guilbert Englebienne, Néstor Nocetti y Martín Umarán, tendrán un fin de semana de pura celebración.

Los reportes financieros del jueves anticipan un "golpe de ganancias" de parte de Globant

Los reportes que circulan en los distintos portales financieros del mundo son muy halagüeños respecto del futuro de la compañía porque aseguran que tiene el suficiente potencial para dar otro "golpe de ganancias".

En los últimos dos trimestres las ganancias promedio de la compañía rondaron el 3,25%, un promedio que es superior a la media del mercado. De ahí, las buenas perspectivas. Y baste observar que sólo en esta semana –aún hay que esperar el comportamiento que registrará este viernes- los papeles de la compañía prácticamente creció un 8% entre el viernes 31 de julio y este jueves 6 de agosto, lo que parece haber motivado la redacción de los informes tan optimistas de parte de los analistas financieros.

Ganancias y transformación

A la hora de definir a qué se dedica Globant hacerlo en una sola expresión no es suficiente. La compañía desarrolla soluciones de tecnología para diversos mercados con la mira puesta en la transformación que deben encarar en el mundo digital.

Esta misma semana la compañía lanzó un nuevo Studio –la forma en que se organizan las áreas de la empresa- llamado Continuity Studio orientado a darles soluciones a las empresas en el contexto covid-19 a partir del concepto de augmented collaboration. En otras palabras, proveer soluciones a aquellas empresas que no estaban suficientemente preparadas desde lo digital para enfrentar el escenario post pandemia y, así, mejorar sus negocios.

La inteligencia artificial es una de las tecnologías que se posicionan para enfrentar el escenario post pandemia

Globant explicó que este nuevo Studio busca reunir sus conocimientos para garantizar que las compañías logren ser más ágiles y adaptables. El Continuity Studio apunta a dar soluciones que les permita a las organizaciones fortalecer sus modelos comerciales y crear oportunidades en un contexto donde el cambio constante es una realidad.

"Estamos atravesando un momento en el cual las empresas deben ser capaces de adaptarse continuamente para seguir las nuevas necesidades de los consumidores", sostuvo Diego Tártara, CTO - Business Hacking en Globant. De ahí que las soluciones se apalanquen en tecnologías, como la inteligencia artificial, y procesos que apuntan a que las compañías puedan mantener el servicio al cliente, cobrar, y capacitar al personal, entre otras actividades.

