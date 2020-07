Truco de WhatsApp: ¿cómo escuchar mensajes de voz sin que la otra persona se entere?

Por más que se desactive la confirmación de lectura, los audios siempre cambiarán de gris a azul al reproducirse. Pero existe un truco para evitar esto.

WhatsApp se actualiza con nuevas funciones. Uno de los cambios fue la confirmación de lectura o doble check azul en los mensajes enviados y recibidos.

Esta función se puede deshabilitar desde el panel de ajustes, evitando así que se notifique al otro usuario que su mensaje ha sido leído. Esto no sucede con las notas de voz, que por más que se desactive la confirmación de lectura, siempre cambiarán de gris a azul al reproducirse.

Pese a esto, es posible reproducir audios sin que cambien al check azul. Gracias a un sencillo truco de WhatsApp, se puede escuchar cualquier nota de voz sin que los contactos lo sepan.

El primer método es crear un grupo de WhatsApp contigo mismo. Para ello, es necesario que al principio añadas a alguien más y luego lo elimines para que quedes como único integrante. Luego, solo tendrás que reenviar el audio que recibiste a dicho grupo para escucharlo sin preocupaciones.

El siguiente truco consiste en enviar el audio a otra aplicación, ya sea por correo electrónico, Google Drive, Telegram, entre otras. Para ello solo bastará que mantengas pulsado el mensaje para que abrir las opciones, así aparecerá en la parte superior el ícono de compartir.

En WhatsApp, las notas de voz utilizan el formato Opus y para escucharlo fuera del servicio de mensajería, es necesario instalar la aplicación Opus Player, la cual permitirá reproducir este tipo de audio sin problema.

WhatsApp: el modo avión

Todo un clásico para aquellos que llevan años ocultando a sus contactos que los escuchan. La mejor manera de ignorarlos. Y muy sencillo, ¡solo tenés que seguir estos pasos!

* Abrí WhatsApp cuando recibas la notificación del mensaje de audio y esperar que se descargue.

* Una vez descargada, poné tu móvil en modo avión.

* Dále al play sin ningún tipo de remordimiento para no aparecer en visto.

Como escuchaste el mensaje cuando no tenías conexión a Internet, porque el modo avión te desconecta de la red –no te olvidés de desconectar el Wi-Fi también-, la aplicación no tiene manera de saber si has escuchado el audio o no. No le va a aparecer el simbolito del micrófono en azul a la otra persona.

Los trucos en WhatsApp para ocultar el "visto" son válidos para iOS y Android.

WhatsApp: la vista previa

Te da pereza estar conectando y desconectando el modo avión. No te preocupes. Existen otras maneras de pasar de tus amigos y amigas y fingir que no has escuchado sus siete eternos minutos de nota de voz. Solo tenés que activar la vista previa del mensaje al recibir la notificación.

Para activarlo en el iPhone:

* Entrá en WhatsApp.

* Ve a "Ajustes".

* Luego a "Notificaciones" y activá "Mostrar Notificaciones y previsualización". Puedes escoger hasta para qué tipo de chats quieren que esté disponible.

Para activarlo en Android:

* Entrá a WhatsApp.

* Ve a "Ajustes".

* Entrá en "Notificaciones" y luego en "Notificación Emergente". Ahí, escogé cómo querés ver la notificación del mensaje en tu móvil.

WhatsApp: Un grupo con vos mismo

Cada vez son más las personas que tienen un grupo consigo mismo en WhatsApp. Es muy útil para guardar notas o enviarse noticias. El caso es que también sirve para escuchar notas de voz de otros sin que les aparezca en visto. Así que tomá nota:

* Creá un grupo contigo mismo. Meté a alguien y luego, como administrador, echálo.

* Tomá la nota de audio que te hayan enviado y, sin reproducirla, cópiala y pégala en el grupo que tienes contigo mismo.

* Reprodúcela sin remordimiento, sintiéndote un espía.

En este método la nota aparece en vista, pero no en reproducida. Pero si realmente te molesta que sepan que has escuchado o leído los mensajes que te envían, quizá deberías desactivar por completo la opción de mostrar el "doble visto". Todo sea porque te quedes más tranquilo. También recordá que existe la posibilidad de escuchar un audio y borrarlo antes que lo enviés.

WhatsApp: los números de un gigante

WhatsApp, el servicio de mensajería móvil de Facebook, ya cuenta con más de 2000 millones de usuarios en todo el mundo. El anuncio fue revelado por la compañía en su blog oficial, donde destacan el valor que tiene el chat tanto parta conectar amigos y familiares como para trabajar y crear nuevos negocios.

"Conversaciones privadas que antes sólo eran posibles en persona, ahora pueden realizarse sin importar grandes distancias a través de chats y video llamadas. Hay demasiados momentos especiales y significativos que ocurren en WhatsApp y nos sentimos agradecidos y honrados de poder alcanzar esta meta", dijo la empresa.

WhatsApp es una de los grandes aciertos de las compras de Facebook.

La compañía subsidiaria de Facebook también remarcó el uso del cifrado de extremo a extremo, una función que WhatsApp implementó en 2016 para que todas las comunicaciones estén encriptadas, sean mensajes de texto, voz, llamadas o intercambio de archivos.

"El cifrado de extremo a extremo es una necesidad en la vida moderna. No vamos a comprometer la seguridad de la plataforma porque no queremos que la gente se sienta desprotegida", agregó la compañía sobre este punto.

WhatsApp sufrió en mayo pasado una brecha de seguridad que fue aprovechada por un software espía, un incidente que obligó a la compañía a realizar una actualización urgente con el parche de seguridad correspondiente. Meses más tarde, la compañía acusó a la firma de seguridad israelí NSO de estar detrás del ataque informático con el objetivo de espiar a periodistas y activistas.

Creada en 2009, WhatsApp tiene más de una década de trayectoria y nació por las dificultades que tuvo Jan Koum para enviar y recibir llamados y mensajes de texto durante su estadía en la Argentina. Al poco tiempo, su amplia disponibilidad en teléfonos Nokia, iPhone y Android permitió que el chat se convirtiera en la opción preferida por los usuarios.

WhatsApp creció junto al dominio que consolidaron Apple y Google en el mercado de la telefonía móvil con el iPhone y los dispositivos Android. Así fue como Facebook realizó en 2014 la millonaria compra por 19 mil millones de dólares.

En 2018 los creadores de la plataforma se retiraron de la compañía, con críticas duras de parte de Brian Acton, que pidió a los usuarios que borren a Facebook de sus teléfonos. Al poco tiempo y sin dar explicaciones, Jan Koum dejó de formar parte WhatsApp.

Este año, con más de 2000 millones de usuarios, WhatsApp enfrenta uno de los mayores desafíos de Facebook con la integración del chat móvil con sus otros dos principales servicios: Instagram y Messenger.