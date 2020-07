Volkswagen va por todo: la impresionante cifra que desembolsará en su nueva planta de autos eléctricos

La firma alemana se mete de lleno en la carrera hacia la electrificación de su gama. Su meta es lidera el mercado en este tipo de tecnología para el 2025

El grupo Volkswagen invertirá 1.000 millones de euros en su planta de Emden (Alemania) para transformarla en una instalación centrada en la producción de vehículos eléctricos, según informó la empresa, que prevé fabricar el primer eléctrico en este centro en 2022.

La firma alemana está apostando de lleno al desarrollo de futuros modelos basados en la movilidad sustentable, a lo largo de toda su gama. Este camino comenzó en septiembre de 2019 cuando la marca presentó en el salón de Frankfurt, su primer modelo 100% eléctrico, el Volkswagen ID.3.

Lanzamiento del VW ID.3 en septiembre de 2019

El consejero delegado de Volkswagen, Ralf Brandstätter, afirmó que, con la transformación de este centro a la electromovilidad, la compañía está "forzando el ritmo hacia un cambio de sistema".

Sus aspiraciones

Te puede interesar Ni Fortnite ni Tinder: esta es la aplicación que más dinero generó en lo que va de 2020

La empresa alemana tiene previsto iniciar en 2022 la fabricación de su primer SUV eléctrico, el ID.4, en esta factoría. No obstante, la producción los sedán tope de gama, Passat y Arteon, se mantendrá en esta sede de forma transitoria durante algunos varios años más.

Sin embargo, en un momento final de desarrollo, la factoría tendrá una capacidad de producción estimada de unos 300.000 vehículos eléctricos al año. La compañía pondrá en marcha nuevas instalaciones en el centro para acompañar la fabricación de modelos eléctricos, cuya construcción finalizará en verano del año que viene.

La apuesta de de la firma alemana con su modelo ID.3, es similar a la que realizó a finales de la década del 30 con su coche más popular, el Beetle o el escarabajo como se llama en Argentina, y a la que hizo en 1974 cuando lanzó su segundo modelo más icónico, el Volkswagen Golf.

En ambos momentos la marca puso fichas en modelos compactos que poseían la misma idea ambiciosa, cambiar las reglas del mercado ya conocido.

En este tercer stricke, compañía desea volver a repetir la historia marcar un nuevo precedente ante sus rivales. Al igual que con el Beetle y Golf, la marca apuesta a un hatchback a precios populares y de llegada masiva, pero 100% eléctrico.

Te puede interesar Barato y personalizable: así promete ser "Tito", el nuevo auto eléctrico de producción nacional

Los planes futuros de la marca

También es necesario entender que la elección de la marca de su segundo modelo, en base a esta tecnología, no es pura casualidad. El mercado de los SUVS, es el que más crece en todo el mundo, ya casi no quedan marcas que no ofrezcan en sus gamas un vehículo de esta tipología. Por eso es que el ID.4 será un precursor de su segmento, un todoterreno mediano 100% eléctrico, ya que ninguna marca he apostado a este formato electrificado por el momento.

Nuevo VW ID.4

Como parte de esta transformación a la fabricación de modelos electrificados, los trabajadores de esta planta recibirán más de 60.000 días de formación hasta el momento en el que la nueva fábrica se ponga en marcha.

Volkswagen tiene el objetivo de ser líder en electromovilidad, de forma que para 2025 habrá lanzado al mercado más de 20 modelos 100% eléctricos, entre los que se encuentran el ID.3, actualmente disponible en el mercado, y el futuro ID.4