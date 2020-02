En solo 10 clicks: Volkswagen simplifica el proceso para comprar y configurar su eléctrico ID.3

La firma alemana destacó su desarrollo de un ecosistema propio al estilo de lo que lleva años haciendo Tesla. Sus planes de movilidad y más

Durante la presentación en España del Volkswagen ID.3, Laura Ros, directora de Volkswagen para ese país, presentó la estrategia del nuevo modelo eléctrico de la compañía.

En esa línea, la ejecutiva destacó que desarrollaron un ecosistema propio al estilo de lo que lleva años haciendo Tesla. Por ejemplo, están asociados a la red de cargadores Ionity (400 en Europa por ahora, aunque la intención es aumentar esa cifra y que haya uno presenta cada 120 km), aunque también venderán puntos de recarga domésticos que costarán significativamente menos que los que se ofrecen en la actualidad.

También están sacando partido a una nueva plataforma eléctrica llamada MEB en la que se van a basar los futuros coches eléctricos del Grupo Volkswagen.

Esta plataforma también fue abierta para que otros fabricantes puedan desarrollar sus propios modelos y así poder avanzar en la electrificación (Ford la utilizará en la evolución de su primer SUV 100% eléctrico).

Ros subrayó que el Grupo Volkswagen destinará 66.000 millones de euros en la movilidad eléctrica, 33.000 de los cuales están directamente relacionados con el ID.3 en sí, y los otros 27.000 en todo lo que le rodea: desde la conectividad a la digitalización, así como otras aplicaciones en coches híbridos.

Además, explicó uno de los pasos más importantes a la hora de encarar el lanzamiento de este nuevo modelo es cambiar la estrategia de venta y configuración del producto.

Por eso, para hacer un ID.3 a medida han conseguido simplificar todo el proceso y dejarlo en solo 10 pasos que, a su vez, se pueden resumir en los siguientes:

-Elección de versión: Pure (330 km de autonomía; potencias de 126 y 150 CV); Pro (420 km; 145 y 204 CV) y Pro S (550 km, 160 CV)

-Paquetes opcionales: Comfort, Design, Multimedia, Assistance, Sport y 'módulos avanzados': Comfort Plus, Design Plus, etc.

-Elección de extras, configuración interior, color, etc.

Silke Bagschik, responsable mundial de Ventas y Marketing de la gama eléctrica en Volkswagen, admitió durante la presentación del modelo: "Configurar un Golf no es fácil. Hay muchas opciones, acabados y motores", una cuestión que "hace que te preguntes si has hecho bien o mal" al elegir un extra u otro.

Esa facilidad de compra y configuración es lo que ha llevado a grandes como Amazon, Uber, Lyft a convertirse en gigantes y referentes mundiales. De hecho, para poder cerrar el círculo, en Alemania están probando el poder hacer el proceso completo por Internet, al estilo de lo que ya hace Tesla.

En este sentido, fuentes de la compañía han aclarado que en función del resultado en ese país se "valorará su puesta en marcha en otros lugares".