Imparable: esta fintech le ganó a todos y fue elegida como "el mejor banco de Brasil"

Esto fue decidido por una encuesta con Statista, que consideró las opiniones de más de 40,000 clientes en el gigante latinoamericano

Recientemente, Forbes creó una lista que clasifica a los mejores bancos en 2020. Entre ellos, la fintech brasileña Nubank es considerado el mejor "banco" en Brasil.

Esto fue decidido por una encuesta con Statista, que consideró las opiniones de más de 40,000 clientes. "Los bancos fueron calificados por su satisfacción general y los principales atributos como confianza, tasas, servicios digitales y asesoramiento financiero", informó el sitio.

Otros candidatos

Justo debajo, los bancos Inter, Neon, PagBank y Next se encuentran. Banco do Brasil no está en la lista. De los bancos físicos convencionales, Itaú Unibanco aparece como el mejor, aunque aparece en sexto lugar, por debajo de todos los demás mencionados anteriormente.

NuBank, fue fundada en 2013 y es una fintech pionera de Brasil. Al año siguiente, lanzó una tarjeta de crédito sin cargo, y en 2017 creó un programa de puntos para clientes y NuConta.

Nubank aterrizó recientemente en la Argentina.

Además, Nubank ya ha alcanzado un monto recaudado de u$s 1.100 millones, y fue valorado en u$s 10.400 millones según el informe de Fisher, siendo la tercera startup brasileña en superar el "estado de inicio de unicornio".

Fintech es uno de los 12 unicornios en el país, alcanzando un valor de mercado de u$s 1 mil millones en menos de 5 años de existencia.

El "banco" que puede romper otros bancos

Nubank fue considerado "responsable de romper el oligopolio de los bancos heredados" en el país: "la introducción de Internet y la introducción de teléfonos inteligentes nos crearon una oportunidad", dijo el CEO David Velez.

Nubank ha colocado al teléfono inteligente, cuya penetración ha crecido en Brasil a aproximadamente la mitad de todos los móviles vendidos, en el centro de su estrategia, según Statista, el proveedor de datos alemán, desde poco más de un tercio en 2014 cuando Nubank estaba comenzando. Los nuevos clientes solicitan una tarjeta a través de sus móviles, y Nubank verifica la solvencia en línea utilizando sus propios algoritmos.

El teléfono es vital para Nubank

Nubank no cobra tarifas (estima que esto ha ahorrado US$ 1.500 millones en tarifas que los clientes habrían pagado de otro modo a los bancos tradicionales) y sus tasas de consumo para tarjetas de crédito, de entre 2,75% y 11,1% al mes, están muy por debajo del promedio brasileño reportado por el banco central, de entre 14,6% y 26,5% mensual.

Según Forbes, Vélez dice que hubo un gran aumento de clientes mayores de 90 en fintech. En el último mes, se han registrado más de 300 clientes mayores de 90 años, anteriormente ambos grupos de edad eran considerados los más resistentes en la idea de abandonar los bancos convencionales.

Aunque popularmente se considera como tal, Nubank no se considera a sí mismo un "banco", sino más bien una "compañía de tecnología que ofrece una plataforma de servicios financieros", informó Tecnoticias.