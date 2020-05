Galperín le ganó la batalla a Amazon en un mercado clave: cómo lo hizo y qué negocios aprovechó

El gigante argentino del ecommerce sigue creciendo en la región y sigue peleando el terreno contra los gigantes mundiales de la venta online

MercadoLibre confirmó su exponencial evolución: es el sitio preferido de los brasileros, dejando a Amazon en segundo puesto. Según datos internos, la empresa logró 5 mil millones nuevos compradores y un 45% de crecimiento en comparación al año pasado.

Sin embargo, Brasil representa más del 60% de la facturación de la compañía desde 2019. En Brasil, la empresa calcula 2.6 millones nuevos compradores, es decir, un 28% de crecimiento. En este contexto, se convirtió como el "gigante" en Brasil. La mejora del rendimiento de MercadoLibre se fundamentó en dos claves puntuales: el buen andar de la billetera virtual MercadoPago y la plataforma de Envíos Inmediatos.

En 2017, creció la amenaza de la posible expansión masiva de Amazon en la región. La compañía con sede en Seattle construyó almacenes en México y en Brasil. Hoy, siete años luego de entrar en Brasil, está perdiendo contra Mercado Libre y Amazon no puede competir ya que no conocen los gustos de los consumidores brasileros.

Amazon tiene algunas de estas ventajas y ofrece una gama más limitada de mercancías; de los más de 20 millones de productos que vende en Brasil, 13 millones son libros. Las entregas en centros urbanos tardarán tres días o más.

En 2018, "Mercado Livre" se apoderó de la cadena brasileña Lojas SA y el minorista francés Guichard-Perrachon SA: esto la ubicó en el primer puesto en 2018 con una cuota de mercado del 15%. La empresa abarca más del doble del mercado a diferencia de Amazon, que solo es categorizado como un minorista online.

Si bien los números finales de Mercado Libre reflejarán el impacto de la pandemia –sobre todo los del próximo trimestre-, se estima que el envío inmediato de sus ventas online durante la cuarentena y el uso de su sistema de pagos electrónicos –que evita el contacto físico- continuarán potenciando su negocio.

Los envíos fueron clave en la pandemia

Claves del éxito

Te puede interesar Para empresas: cuánto sale una cámara sanitizante para colocar en el hall de entrada

Mercado Envíos (o Envíos inmediatos) fue clave para el crecimiento de Mercado Libre en Brasil: el 55% de los artículos vendidos se entregaron en un plazo máximo de 48 hrs.

Además, más usuarios adoptaron los servicios financieros para una mejor convivencia y seguridad: a través de Mercado Pago, el pago de servicios creció un 71%. Y las transferencias aumentaron en un 66%.

Según datos de Kantar, 7 de cada 10 usuarios declararon que continuarán usando métodos de pago electrónicos. Los productos que más crecieron en Brasil fueron los barbijos en un 433% y el gel antibacterial un 96%. Los pedidos en "Mercado Livre" crecieron en un 39% en plena pandemia. Al mismo tiempo, Mercado Libre en Brasil entrega líneas de financiamiento para vendedores dentro de la plataforma y de Mercado Pago: entregaron más de 600 mil millones de reales.

Los expertos sostienen que las acciones del gigante eCommerce podrían llegar a u$s 1.000 con el tiempo: dentro de NasdaqGS, Mercado Libre Inc. Hoy, cotiza a u$s 791.21.

Mercado Libre en Brasil provee un servicio en base a los hábitos de la gente: la agilidad le permitió adaptarse a un contexto cambiante y a un país con 210 millones de habitantes.

Mercado Libre Argentina: cómo creció la empresa

Por la pandemia, en Argentina hubo un crecimiento en los pedidos del 52%. Además, más usuarios adoptaron el eCommerce usando Mercado Pago. Indudablemente, se aceleraron las compras online en la región.

Constataron un récord de de envíos, con 1,4 M de entregas diarias a nivel regional. El 55% de los artículos vendidos se entregaron en un máximo de 48 hs. La apertura del centro permitió la clasificación automatizada de 300.000 paquetes al día.

Por otro lado, en la plataforma Mercado Libre se vendieron 105.7 millones de productos, cifra que marcó un salto de 27,6% respecto al primer trimestre del año pasado. En este mismo contexto, a través de Mercado Envíos (o Envíos Inmediatos), se despacharon 90,2 millones de productos, cifra que mostró un salto de 46% en comparación con el mismo lapso de 2019, reportó InfoTechnology.