TikTok trabaja en anuncios basados en realidad aumentada: cómo funcionan

Este recurso que reforzaría su cada vez más robusta oferta publicitaria dentro de su plataforma. Cómo se implementará en la red social

La realidad aumentada es una de las tecnologías con mayor potencial para ser capitalizada en cuestiones de marketing y publicidad, esto ha sido identificado por aplicaciones sociales como Snapchat que tiene avances en el tema, pero parece que TikTok pronto podría rivalizar.

Los 2 mil millones de descargas alcanzados recientemente por la app de videos cortos le permiten tener un gran alcance de potenciales audiencias que seguramente interesarán a las marcas.

¿De qué va su propuesta?

De acuerdo con un reciente reporte, TikTok trabaja en el lanzamiento de un nuevo formato de anuncio en realidad aumentada, un recurso que reforzaría su cada vez más robusta oferta publicitaria dentro de su plataforma.

Con base en la información disponible, el anuncio que se denomina "AR brand effect", tiene como finalidad permitir que los usuarios puedan agregar efectos visuales interactivos creados por las marcas, al parecer de manera muy similar a lo que existe en Snapchat (recordamos los filtros de Gatorade, por ejemplo).

Te puede interesar Empleados de Comercio ya lo hizo: el paso a paso de los acuerdos para bajar sueldos sin despedir personal

En el caso de la propuesta de TikTok, se señala que entre sus funciones, estaría el motivar que los usuarios den clic a los anuncios para reproducir o poder escuchar música mientras graban los contenidos que compartirán en la app social posteriormente (algo así como la música en las Stories de Instagram).

Si bien, se desconocen detalles de esta oferta como la base de precios, el nombre exacto o la fecha precisa de su lanzamiento, se espera que lleguen en algún punto del tercer trimestre del año.

"Siempre estamos explorando nuevas formas de aportar creatividad y alegría a nuestra comunidad. Los efectos creativos son una forma divertida para que nuestros usuarios se expresen y para que las marcas aporten un elemento interactivo a sus campañas con efectos creativos de marca. (…) Estamos experimentando formas de continuar haciendo de esta una experiencia valiosa para las marcas. , y compartiremos más detalles cuando los tengamos", dijo un portavoz de TikTok citado por Digiday, medio que ha dado a conocer el proyecto.

La realidad aumentada, gran aliada del marketing

La realidad aumentada gana espacio en el mundo el marketing y la publicidad de manera sólida.

Te puede interesar El Gobierno dará su estocada final a las SAS: lanzará una polémica medida para "quebrar" su operatoria

Después del boom de Pokémon Go en 2017, en los últimos años hemos visto cómo crece el número de marcas que han apostado por esta tecnología en sus estrategias; desde el mundo del entretenimiento como Warner Bros. con Harry Potter, y Universal Studios con Jurassic World Alive, y Netflix, Google y The New York Times con la tercera temporada de Stranger Things, pasando por otros sectores como Levy’s, Coca-Cola, Nike y LEGO, por citar solo algunos casos.

Generar experiencias interactivas y lúdicas que además le permitan a los usuarios tener contacto e interacción con los productos o servicios, es un forma efectiva para reforzar el awareness y engagement.

Datos a considerar

Sin duda esto está motivando a que el mercado de tecnología inmersiva siga creciendo, al respecto, estimaciones de SuperData Research señalan que para este año su valor será de alrededor de 6 mil 300 millones de dólares en ingresos a nivel global.

En ese sentido, vale la pena señalar que la monetización de estrategias en realidad virtual, realidad aumentada y mixta ha crecido de manera más importante. De acuerdo con una encuesta a nivel global realizada por Perkins Coie, en 2018, el 20 por ciento de los consultados destacó esta estrategia, pero durante 2019 fue referida por casi el 40 por ciento de los especialistas.

La tendencia está motivada en gran medida por la apropiación de los usuarios, en particular de generaciones jóvenes. Según datos recientes del IBM Institute for Business Value, el 44 por ciento de los consumidores encuestados en todo el mundo menor de 40 años de edad, han utilizado la realidad aumentada para ayudarlos mientras realizaron alguna compra durante 2019; de ellos, el 21 por ciento de la Generación Z y el 23 por ciento de los Millennials.