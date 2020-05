Bitcoin, imparable: por qué los analistas creen que llegará a un "alza histórica" tras ganancia del 150%

El precio de Bitcoin se está preparando para una alza y un nuevo ciclo de precios de BTC, de acuerdo con datos del mercado y eventos previos del halving

El precio de Bitcoin puede estar al inicio de un repunte sin precedentes a medio plazo, después de que la criptomoneda mejor clasificada por capitalización de mercado registrara una ganancia del 150% desde marzo.

Los datos históricos muestran que cuando la tendencia del precio a largo plazo de Bitcoin cambió en un fondo local, ocasionando una fuerte reacción de los compradores, vio una tendencia alcista extendida.

Inmediatamente después del halving -ahora a solo cinco días- la mayoría de los analistas técnicos prevén que se produzca un retroceso menor. En los halvings anteriores vistos en 2012 y 2016, el precio de Bitcoin subió antes del halving y se corrigió justo después de su activación.

Sin embargo, a mediano plazo, el precio de Bitcoin tiende a ver un prolongado aumento después del halving. El primero condujo a una asombrosa ganancia del 10.000%, mientras que el segundo provocó un aumento del precio del 2.500%.

Te puede interesar Repartidores de Rappi, Glovo, PedidosYa y UberEats anunciaron un nuevo paro para el próximo viernes

En un marco temporal más amplio, el precio de Bitcoin registró técnicamente máximos más bajos al caer a u$s 3.100 en diciembre de 2018 y a u$s 3.600 en marzo de 2020. El término "máximos inferiores" se refiere a cuando el precio de un activo cae a un punto bajo que sigue siendo más alto que el mínimo local anterior.

Si no se produce la tan esperada corrección posterior al halving, se reforzaría aún más el argumento a favor de que Bitcoin está en camino de convertirse en un almacén digital de valor y dinero sin fronteras y agnóstico respecto a las naciones. Actualmente, el precio de Bitcoin está en un punto de inflexión en el que sobrepasar el nivel de u$s 10.000 es probable que resulte en una subida impulsada por FOMO a nuevos máximos locales por encima de los u$s 13.500.

En las últimas semanas, los principales exchanges de futuros como Binance y Coinbase registraron un volumen récord de operaciones al contado. Según TradeBlock, el volumen de operaciones al contado de Binance alcanzó los u$s 23.000 millones a finales de abril, lo que indica que un número cada vez mayor de inversores minoristas están acumulando Bitcoin.

Cuando un aumento de precio no se complementa con el volumen real de venta al por menor, puede dejar a Bitcoin vulnerable a una fuerte corrección. En octubre de 2019, cuando el precio de Bitcoin subió de u$s 7.700 a u$s 10.600 en un lapso de dos días como resultado de liquidaciones de contratos cortos en cascada en BitMEX, BTC/u$s retrocedió rápidamente a u$s 6.400 durante el mes siguiente.

Sin embargo, la impresionante reacción de los inversores minoristas que impulsaron la rápida recuperación de Bitcoin de u$s 3.600 a 7.700 a principios de abril, los altos volúmenes récord al contado, y la alta liquidez en el criptomercado, sugieren que puede que solo esté empezando un repunte a medio plazo, informó Cointelegraph.