Director de PedidosYa: "Se duplicó el pedido de los negocios para subirse a la plataforma"

Desde la implementación del aislamiento social, su operación crece en todos los aspectos, en especial el de negocios que buscan subirse a la plataforma

Impulsadas por hábiles estrategias de negocio y la sostenida incorporación del hábito de uso del consumidor, las apps de delivery venían creciendo de manera sostenida antes de la crisis del Covid-19. Y la cuarentena, tal como hizo con el eCommerce y otros negocios de base digital, les está dando un empujón extra.

PedidosYa es una de las apps de delivery más exitosas, opera con repartidores propios en 80 ciudades y en otras 100 sólo como marketplace de entregas para los comercios. El gerente general, Sebastián Genesio, aseguró que desde la implementación del aislamiento social, su operación crece en todos los aspectos y en especial en uno: el pedido de nuevos negocios que buscan subirse a la plataforma.

"Para nosotros esta una gran oportunidad de mostrar el rol que puede tener en la sociedad nuestra industria, su capacidad de conectar. Donde más vemos el mayor impacto es en los comercios: nos sorprende la gran cantidad que intenta sumarse a nuestro servicio", aseguró Genesio en una nota de La Voz.

Según el ejecutivo "para que un negocio esté finalmente on line hay un proceso largo que en muchos casos no se terminó. Pero el inbound (pedidos espontáneos) de comercios que nos llaman se duplicó en las últimos tres semanas. El interés genuino es gigantesco y va desde el restaurante más caro a un emprendimiento personal. Allí hay muchas oportunidades."

En la entrevista Genesio afirmó que actualmente PedidosYa trabaja con más de 20 mil comercios en el país y que el contexto también impulsó la oferta de repartidores, la cual "ya venía creciendo y tuvimos algo más de demanda para trabajar, aunque no hubo una explosión. Tenemos una red de varios miles, esta situación nos encontró con la red desarrollada."

En el contexto de la pandemia la empresa tomó medidas para proteger a sus repartidores. "La medida más importante que implementamos fue un servicio de entrega sin contacto, en el que el cliente dice dónde dejar el pedido y de allí lo toma. Eso implica seguridad para él y para el repartidor. A los repartidores les proveemos alcohol en gel y los capacitamos en protocolos de seguridad e higiene", aseguró el gerente.

Con respecto a proveer barbijos o ropa especial, Genesio afirmó que no se dieron porque "no estaba recomendado al principio, pero fue cambiando. En algunas jurisdicciones se pide y en otras no. Otra medida que tomamos fue incentivar pagos con tarjeta, porque eliminan la interacción al entregar. Trabajamos con todos bancos que lanzaron promociones. Eso logró que el uso de tarjeta creciera 50 por ciento en tres semanas: pasó de usarse en cuatro de cada 10 pagos, a seis de 10."