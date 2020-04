Rivalidad entre CEOs: cuáles son las mayores peleas entre los gigantes tecnológicos

Algunas son rivalidades amistosas, como entre el CEO de Salesforce Marc Benioff y el de Oracle, Larry Ellison, pero otros se han vuelto más polémicos

En un lugar donde nacen ideas que cambian el mundo y están en juego miles de millones, es natural que se desarrollen diferencias entre los más poderosos de Silicon Valley. Algunas se quedan en amistosos combates y otras pasan a la crítica feroz.

Si bien algunas disputas, como la del CEO de Salesforce Marc Benioff y el fundador de Oracle, Larry Ellison, parecen nacer de una estrecha amistad y respeto mutuo, otras, como la que existe entre Mark Zuckerberg y Evan Spiegel, comenzaron con el rechazo a una oferta de adquisición.

Estas son algunas de las antiguas disputas, amistosas o no, entre algunos de los ejecutivos más poderosos del mundo.

Marc Benioff y Larry Ellison

El fundador de Oracle, Larry Ellison, y el CEO de Salesforce, Marc Benioff, se conocieron cuando Benioff comenzó a trabajar en Oracle a los 23 años. Destacó desde el principio, ganando el premio de "novato del año" y convirtiéndose en el vicepresidente más joven de la compañía a los 26 años. Pasó 13 años en la compañía, durante los cuales se convirtió en un hombre de confianza de Ellison.

Benioff empezó a trabajar en Salesforce con la aprobación de Ellison, y este se convirtió en su inversor, aportando 1,82 millones al principio.

Pero desde entonces, el dúo ha discutido públicamente en múltiples ocasiones. En el año 2000, Oracle lanzó un software que compitió directamente con Salesforce. Benioff le pidió a Ellison que renunciara a la junta directiva de Salesforce, y Ellison se negó (más tarde dejó la junta, pero Benioff le permitió conservar sus acciones y opciones).

A lo largo de los años, Benioff y Ellison se han peleado otras veces: Ellison una vez se burló de Salesforce, describiéndolo como una "aplicación insignificante" dependiente de Oracle, mientras que Benioff se refirió a la empresa como una "nube falsa". Y en 2011, Ellison ordenó que se eliminara a Benioff de la lista de oradores de la conferencia OpenWorld, lo que según Benioff sucedió porque la organización temía que su discurso fuera mejor.

No obstante y a pesar de todo, Benioff ha descrito a Ellison como su mentor. "No hay nadie de quien haya aprendido más que de Larry Ellison", dijo en 2013.

Tim Cook y Mark Zuckerberg

El CEO de Apple, Tim Cook, y el de Facebook, Mark Zuckerberg, no se llevan muy bien.

Los dos magnates han intercambiado insultos a lo largo de los años, comenzando ya en 2014, cuando Cook afirmó en una entrevista que "cuando un servicio online es gratuito, no eres el cliente. Tú eres el producto".

Poco después, a Zuckerberg se le vio notablemente tenso en una entrevista con Time cuando surgió el tema de los comentarios de Cook, diciendo: "'¿Qué, pensaís que por gastaros el dinero en Apple estáis del mismo lado que ellos? Si fuera así, ¡harían sus productos mucho más baratos!".

Pero la tensión entre Cook y Zuckerberg llegó a un punto crítico después del escándalo Cambridge Analytica de Facebook, en el que los datos privados de 50 millones de usuarios de Facebook fueron robados. En 2018, Kara Swisher de Recode le preguntó a Cook qué haría si estuviera en los zapatos de Zuckerberg, a lo que respondió: "¿Qué haría? Yo no estaría en esa situación".

Según informaciones, Cook enfureció tanto a Zuckerberg que pidió a sus ejecutivos que cambiaran a teléfonos Android.

En un blog de la compañía en 2018, Facebook confirmó la disputa entre los dos ejecutivos: "Tim Cook ha criticado constantemente nuestro modelo de negocio y Mark ha sido igualmente claro en que no está de acuerdo".

Steve Jobs y Bill Gates

En los primeros días de Apple y Microsoft, Steve Jobs y Bill Gates se llevaban bien: Microsoft fabricaba software para el ordenador Apple II, y a Gates se le invitaba con frecuencia a Cupertino, donde Apple tiene su sede.

Pero las cosas comenzaron a cambiar a principios de los años 80, cuando Jobs voló a la sede de Microsoft en Washington para tratar de convencer a Gates de que crear un software para el Macintosh. Más tarde, el líder de la organización de Redmond describió este encuentro como "una extraña visita de seducción" y afirmó sentirse como si Jobs le estuviera diciendo "No te necesito, pero puedo dejarte participar".

Aún así, mantuvieron una relativa buena relación hasta 1985, cuando Microsoft lanzó la primera versión de Windows y Jobs lo acusó de estafar a Macintosh.

"No han estafado por completo, Gates no tiene vergüenza", sentenció Jobs más tarde a su biógrafo, Walter Isaacson, a lo que respondió: "Si él cree eso, realmente ha entrado en uno de sus propios campos de distorsión de la realidad".

El dúo intercambió pullas durante años, con Jobs llamando a Gates aburrido y este describiendo a fundador de Apple como "extrañamente defectuoso como ser humano". Las tensiones se mantuvieron altas incluso después de que Microsoft invirtió en Apple para mantenerlo a flote, con Gates y Jobs insultándose mutuamente y a los productos de sus empresas una y otra vez.

Aún así, claramente se respetaban y admiraban, a pesar de su animadversión. Cuando Jobs murió en 2011, Gates declaró: "Respeto a Steve, trabajamos juntos. Nos estimulamos mutuamente, incluso como competidores. Nada de [lo que dijo] me molesta en absoluto".

Elon Musk y Jeff Bezos

El CEO de Amazon y SpaceX, Jeff Bezos, y el de Tesla, Elon Musk, no son competidores en ninguna actividad terrenal, pero son rivales acérrimos cuando se trata del espacio exterior.

Bezos fundó su compañía de cohetes, Blue Origin, en 2000, mientras que Musk fundó SpaceX en 2002. Dos años después, ambos se reunieron para cenar, e incluso entonces, las cosas se pusieron difíciles.

"Hice mi mayor esfuerzo para darle buenos consejos, lo cual él ignoró", contó Musk después de la reunión.

En 2013, su rivalidad se intensificó cuando SpaceX trató de obtener el uso exclusivo de una plataforma de lanzamiento de la NASA y Blue Origin (junto con la rival United Launch Alliance) presentó una protesta formal ante el gobierno. Musk se refirió a ello como una "táctica de bloqueo falsa" y SpaceX finalmente ganó el derecho de hacerse cargo de la plataforma. Meses después, las dos compañías entraron en una batalla de patentes, poco después, Bezos y Musk hicieron pública su disputa, intercambiando comentarios en Twitter.

En una ocasión, cuando la BBC le preguntó a Musk sobre Bezos, él respondió: "Jeff, ¿quién?" Por su parte, Bezos ha criticado con frecuencia la idea de colonizar Marte, un objetivo principal de SpaceX, describiéndola como "poco motivadora".

Hace no mucho, en mayo de 2019, Musk volvió a atacar a Bezos, acusándolo de haber copiado el plan de Amazon para lanzar satélites que transmiten Internet.

Mark Zuckerberg y Jack Dorsey

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, y Zuckerberg nunca han parecido amigos, pero la rivalidad entre los dos ejecutivos parece haber empeorado en los últimos años.

Facebook ha sido objeto de críticas durante los últimos meses por su decisión de no verificar los anuncios políticos. En respuesta, Dorsey anunció el pasado octubre que Twitter suspendía por completo la publicidad política, alegando que "el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse".

Dorsey también dijo en un evento ese mes que el argumento de Zuckerberg de que Facebook es defensor de la libertad de expresión era "una brecha importante y meterse en un terreno peligroso".

Por su parte, Zuckerberg no se ha cortado a la hora de criticar a Twitter, diciendo que "no puede hacer un trabajo tan bueno como el nuestro", según el audio filtrado obtenido por The Verge.

En diciembre, Dorsey dejó de seguir a Zuckerberg en Twitter.

Larry Ellison y Bill Gates

Gates y Ellison pueden haber arreglado sus diferencias pero a finales de los 90 y principios de la década del 2000, eran enemigos.

Si bien parece que actualmente no hay mala sangre entre los dos, definitivamente tuvieron una relación delicada a lo largo de los años 90, definida principalmente por Ellison intentando superar a Gates.

"Está completamente obsesionado con tratar de superar a Bill Gates", afirmó una vez el ex CTO de Microsoft Nathan Myhrvold a Vanity Fair. "Quiero decir, el tipo tiene 5.500 millones de euros. Es curioso estar obsesionado de manera tan dramática con que otro tipo tenga más éxito. [Con Larry] es solo una manía".

Su enemistad se debió en parte a la estrecha amistad de Ellison con Steve Jobs, otro enemigo de Gates. Pero las cosas tomaron un giro más serio en 2000 cuando el gobierno federal investigó a Microsoft por violaciones antimonopolio. En ese momento, varios grupos apoyaban abiertamente a Microsoft, y Ellison sospechaba que estaban siendo financiados por el propio Microsoft. Contrató a investigadores privados para intentar descubrirlo y ayudar a los federales.

Finalmente, Microsoft perdió la demanda y Gates dejó el cargo de CEO de la empresa.

Evan Spiegel y Mark Zuckerberg

El CEO de Snap, Evan Spiegel, y Mark Zuckerberg parecieron comenzar con mal pie desde el principio, comenzando con lo que pudo haber sido un rechazo de Spiegel en 2012.

Según publicaciones, Snap rechazó una oferta de adquisición de Facebook en tres ocasiones distintas.

Spiegel y Zuckerberg no se han llevado bien desde entonces. Facebook ha imitado muchas de las características de Snapchat a lo largo de los años, tanto en su propia aplicación como en Instagram, y los CEO se han lanzado pullas en público. En 2018, después de que Facebook clonara otra característica de Snapchat, las Stories, Spiegel dijo: "Realmente apreciaríamos que también copiaran nuestras prácticas de protección de datos".

Steve Jobs y Michael Dell

En 1997, se le pidió al fundador y CEO de Dell, Michael Dell, su opinión sobre Apple, que, en ese momento, estaba en una situación desesperada. Él respondió que "lo cerraría y devolvería el dinero a los accionistas".

Ese comentario molestó a Steve Jobs, que le dijo a su equipo en respuesta: "El mundo no necesita otro Dell o HP. No necesita otro fabricante de ordenadores simples y aburridos. Si eso es todo lo que vamos a hacer, entonces realmente deberíamos recoger ahora". En un discurso poco después, Jobs comentó que los comentarios de Dell fueron "groseros".

Más tarde, Dell suavizó sus comentarios.

No obstante, en enero de 2006, Jobs envió este comunicado a toda la compañía: "Equipo, resulta que Michael Dell no predice bien el futuro. Según el cierre del mercado de valores de hoy, Apple vale más que Dell. Las acciones suben y bajan, y las cosas pueden ser diferentes mañana, pero he pensado que valía la pena reflexionar hoy".

Mark Zuckerberg y Kevin Systrom

Mark Zuckerberg y el fundador de Instagram, Kevin Systrom solían llevarse bien, tan bien que Zuckerberg compró Instagram por 900 millones en 2012.

Aún así, en los años posteriores, la relación entre los dos ejecutivos se vino abajo. Cuando se le preguntó por qué se fue, Systrom afirmó, "nadie deja un trabajo porque todo esté yendo bien".

Según un artículo de abril de 2019 de Nick Thompson y Fred Vogelstein de Wired, Systrom y el cofundador Mike Krieger se fueron debido a las crecientes tensiones con Zuckerberg. Según publicaciones, Zuckerberg se volvió cada vez más controlador, prohibió a Systrom hacer perfiles de revistas sin aprobación, quitó las herramientas de Facebook que ayudaron a Instagram a crecer, probó el seguimiento de la ubicación mientras Systrom estaba de baja por paternidad y agregó una opción a Instagram que a Systrom no le gustaba, indicó Business Insider.