e-BULLI, la Volkswagen T1 Samba Bus vuelve en formato eléctrico

La marca sigue trabajando en el desarrollo de modelos con nuevas tecnologías de motorización, y ahora llegó el momento de un nuevo mini-bus

La conversión a lo eléctrico en el mundo automotriz va a un ritmo cada vez más acelerado y en ocasiones aprovechan para salirse del status quo a nivel de tendencias de diseño.

En este caso es un gran salto, pero al pasado, ya que Volkswagen, en colaboración con eClassics, ha rediseñado su mítica Volkswagen T1 Samba Bus de 1966 en forma de vehículo eléctrico.



Se ha rebautizado como e-BULLI, pero el diseño se mantiene casi calcado al original, algo importante para quien esté menos familiarizado con esta furgoneta, dado lo icónico de la misma más para una época que para una marca.

eClassics es una compañía alemana dedicada a la conversión de vehículos a eléctricos, y se han decidido tanto por la T1 como por las variantes T2 y T3.



Que esta furgoneta se pase a lo eléctrico es, en realidad, la evolución que más sentido tiene para un vehículo que abanderó el movimiento Hippie en los 60. De hecho, el nombre de e-BULLI se origina en un apodo para este modelo que se popularizó para el mismo, así como "hippie-van" por lo que hemos comentado.

Volkswagen e-BULLI, con tecnología eléctrica.

Lo que han hecho es mejorar la potencia además de cambiar la tecnología del motor. El modelo original incluía un motor de combustión de 43 caballos y 4 cilindros que en el e-BULLI pasa a ser uno eléctrico de 82 caballos/65 kW y 156 lb-ft de torque.



Para alimentar este nuevo motor integra un paquete de baterías de 45 kWh, con lo que prometen unos 200 kilómetros de autonomía en una carga, logrando el 80% de la carga en 40 minutos. Con este cambio además se gana velocidad máxima, pasando del tope de 105 kilómetros/hora a unos 130 km/h (aunque limitados electrónicamente).



Otras modificaciones es que en este nuevo modelo hay frenos de disco y faros LED y la antigua palanca de cambios en el volante se ha eliminado. En el nuevo modelo se sitúa en la parte baja central junto a algo que sí que es moderno (botones de encendido, modo de conducción, aire acondicionado y anti-vaho), pero se han respetado aquel enorme volante.

Volkswagen e-BULLI por dentro.

En este caso, además, la fidelidad a la estética original hace que no se haya invadido demasiado los interiores con tecnologías y características modernas y casi habituales en los coches más recientes. No hay grandes pantallas táctiles o retrovisores que en realidad son cámaras, la sencillez reina en ese salpicadero y centro de control con un sólo dial para la velocidad que incluye un pequeño LDC, además de los habituales pilotos indicadores.



Incluso se mantiene el aspecto de la radio al centro, aunque no se trata de un radiocassette, sino de un reproductor de música que funciona con Bluetooth para poder sincronizar un móvil o dispositivo compatible. De hecho, hay app para poder tener más información del vehículo como parámetros o estadísticas a tiempo real.

Por ahora la venta de este original y a la vez clásico modelo es bastante limitada, estando disponible por ahora en el país de los fabricantes (Alemania). El precio de partida es de 64.900 euros, aunque si lo que queremos es realizar la transformación en nuestra propia Volkswagen T1 original está disponible el kit de conversión (con precio variable según lo que se requiera).