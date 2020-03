Efecto colateral: el coronavirus acelera la adopción de vehículos autónomos y robots de entrega

Expertos sostienen que pandemias como la del COVID-19 deberían acelerar la adopción de vehículos sin conductor para pasajeros y transporte de mercancías

Esta semana, casi todas las grandes empresas que desarrollan vehículos autónomos en los EE. UU. detuvieron las pruebas en un esfuerzo por detener la propagación de COVID-19, que ha enfermado a más de 250,000 personas y ha matado a más de 10,000 en todo el mundo. Sin embargo, algunos expertos sostienen que pandemias como COVID-19 deberían acelerar la adopción de vehículos sin conductor para la recogida de pasajeros, el transporte de mercancías y más.

Los vehículos autónomos aún requieren desinfección, por lo que compañías como Alphabet’s Waymo y KiwiBot lo están haciendo manualmente con equipos de saneamiento, pero en algunos casos, los autos sin conductor y los robots de entrega pueden minimizar el riesgo de propagación de enfermedades.

Robotaxis

En un clima de distanciamiento social, cuando los servicios a pedido como Instacart o GrubHub han tomado medidas para minimizar el contacto humano, un factor a favor de los autos sin conductor es que no requieren una persona potencialmente enferma al volante. A pesar de que el lunes Waymo basó la publicidad de sus robotaxis con conductores humanos, dijo que continuaría usando los vehículos autónomos sin conductor en su flota.

Dmitry Polishchuk, jefe de autos autónomos en Yandex, cree que la capacidad de la robotaxis para reducir el contacto atraerá a los conductores, así como a los pasajeros. En un caso puntual, un conductor de seguridad de Waymo se negó a recoger a un conductor en el campus de Intel en Chandler, Arizona, después de escuchar informes de que un empleado había dado positivo por COVID-19.

Por supuesto, es poco probable que el uso de vehículos autónomos avance a corto plazo, ya que la mayoría de las pruebas se han detenido. Amit Nisenbaum, CEO de Tactile Mobility señaló que los gobiernos se centran en reasignar recursos o congelar presupuestos para hacer frente a las consecuencias de COVID-19 y que tomará tiempo aumentar las pruebas y la legislación necesarias para que los autos salgan a la carretera. Incluso si ese no fuera el caso, la gran mayoría de las personas carecen de acceso al transporte autónomo. Por ejemplo, el servicio público Waymo One de Waymo está disponible sólo en Phoenix, Arizona para un número limitado de clientes.

Robots de delivery

Si bien los automóviles autónomos pueden estar conectados a tierra en este momento, los vehículos de reparto como el R2 de Nuro, que transportan exclusivamente comestibles y otros elementos esenciales en lugar de ocupantes humanos, están teniendo un momento de éxito. Los reguladores han mostrado su disposición a reducir la burocracia para los rovers como R2, que en febrero recibió la primera exención para vehículos autónomos del Departamento de Transporte de los EE. UU.

"Los robots de entrega agregan conveniencia y seguridad percibida sin tener que confiar en ellos con su vida, a diferencia de [los vehículos autónomos], y ahí radica la diferencia", dijo Nisenbaum. "Los robots de entrega serán aceptados por la sociedad mucho más rápido que [los vehículos autónomos]".

Starship Technologies, una de varias compañías que desarrollan robots autónomos que entregan artículos de negocios locales, dijo a VentureBeat que ha observado un aumento en el volumen de pedidos en las últimas semanas, pero dijo que es demasiado pronto para concluir si esto está relacionado con COVID-19. Del lado de los restaurantes, Starship dice que ha habido un aumento en el interés a medida que ciudades como San Francisco y Nueva York promulgan cierres obligatorios y órdenes de refugio en el lugar.

Nicholas Farhi, socio de OC&C Strategy Consultants que trabaja con clientes en servicios automotrices, cree que el desafío principal será aumentar el número de robots de entrega para satisfacer la demanda. "Es mucho más fácil contratar a 100.000 personas (como Amazon anunció recientemente que lo haría) con un aviso de una semana que construir 100,000 robots de entrega", dijo.

Vehículos especializados

A pesar de las ventajas obvias de usar automóviles y robots sin conductor durante una crisis de salud, se enfrentan a una batalla de percepción pública. Dos estudios, uno publicado por la Brookings Institution y otro por Advocates for Highway and Auto Safety (AHAS), encontraron que la mayoría de las personas en los EE. UU. no están convencidas de la seguridad de los automóviles sin conductor.

Más del 60% de los encuestados en la encuesta de Brookings dijeron que no estaban dispuestos a viajar en automóviles sin conductor, y casi el 70% de los encuestados por el AHAS expresaron su preocupación por compartir el camino con ellos. Por esta razón, Nisenbaum predice que la adopción sucederá lentamente y con extrema precaución, incluso cuando las cosas finalmente vuelvan a la normalidad.