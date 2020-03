¿Se vendió por ser considerada un peligro nacional para Estados Unidos?, el caso de Grindr

Los problemas comenzaron cuando desde Estados Unidos se examinaron condiciones y actividades del grupo asiático dueño original, y su manejo de los datos

Según el último estudio de The State of Mobile in 2020, elaborado por App Annie, en 2019 los consumidores descargaron 204 millones de apps, una cifra récord.

El estudio dedujo que las listas más populares entre usuarios a nivel global son Whatsapp, Facebook, Messenger, WeChat e Instagram. Le siguen apps emergentes como TikTok, Alipay, QQ, Taobao y Baidu, y el estudio concluye con un rubro llamado "apps chinas" en este sector figura Grindr.

Aplicación que, para mitad del 2019, contaba con 27 millones de usuarios en todo el mundo. Estas cifras la convierten en la red social móvil LGTBQ más grande del mundo.

Vendida por presiones de Estados Unidos

Julun Tech, propietario chino de Grindr anunció la conclusión de venta del 98.5 por ciento de la aplicación. El comprador fue una empresa estadounidense: San Vicente Acquisition LLC. Uno de los elementos centrales para que se concluyera la transacción, fue la presión del gobierno de Estados Unidos, después de categorizarla como un peligro para la seguridad nacional.

Grindr fue fundada en 2009, las cifras oficiales la posicionan como una app en la que diariamente 4 millones de usuarios, gays, lesbiana, bisexuales, transexuales y queer, la utilizan en todo el mundo. En 2018 Kulun Tech hizo la transferencia del 100 por ciento para adueñarse de la app, lo cual tuvo un costo de u$s 152 millones.

Los problemas de llegaron a Beijing Kunlun Tech cuando la agencia federal de Estados Unidos examinó algunas condiciones y actividades del grupo asiático, respecto al manejo de datos personales de usuarios. El gobierno de Donald Trump temía que los usuarios estadounidenses de la aplicación pudiera sufrir un chantaje si el gobierno de China exigía datos como orientación sexual, edad, salud y ubicación a la empresa dueña de la aplicación.

El gobierno de Estados Unidos se mantenía preocupado pues en las legislaciones del país asiático empresas como Kunlun Tech están obligadas a cooperar con los servicios de inteligencia locales.

Otro antecedente que revela cómo la empresa china manejaba los datos de sus usuarios está cuando El Consejo Noruego de Consumidores acusó a mediados de enero a Grindr de compartir datos personales de usuarios, como dirección IP datos GPS, edad, sexo a diferentes empresas, con la intención de personalizar publicidad, acto que es ilegal y una clara violación a los derechos confidencialidad.

De momento el acuerdo se cerró con la cifra de u$s 608 millones, pero aún debe ser aprobada por el Comité para las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS).

Otros casos de mal manejo de datos personales

Hay muchas dudas sobre cómo se administran la privacidad de los usuarios en las aplicaciones. Esta venta se concluye en un escenario donde la preocupación por este ámbito es creciente en occidente. Pero este hecho contrasta con las acciones tomadas contra Facebook, empresa que frente a los diversos escándalos sobre la confidencialidad de datos personales no ha sido obligada a vender acciones, todo se ha limitado a sanciones.

Otro ejemplo que podríamos ubicar sería Strava, esta aplicación estaba enfocada a lo deportivo, un servicio de geolocalización que comenzó a ser utilizada de manera individual por usuarios pertenecientes al ejército de Estados Unidos, como consecuencia en los mapas públicos de Strava, aparecieron bases militares y algunas rutas frecuentes entre los soldados, indicó Merca2.0.