Modelos comprobados: estas son las 10 fintech más grandes de Estados Unidos

En 2019, el boom de las startups de tecnología financiera (fintech) siguió a plena velocidad. El financiamiento con capital riesgo para las fintech estadounidenses que no cotizan en bolsa alcanzó u$s 18.000 millones, frente a u$s 13.000 millones en 2018, según CB Insights y PwC. Así, el sector fue una excepción a la caída de 9% en el financiamiento con capital riesgo para todas las industrias en EE.UU.

Las fintech más grandes crecieron más todavía. Entre las empresas que figuran en la lista de las diez más valiosas de este año, la tasación promedio asciende a u$s 9.000 millones. El año pasado, la misma cifra era de u$s 6.000 millones.

Estas son las 10 fintech privadas financiadas con capital riesgo más grandes de EE.UU, según una lista publicada por Forbesargentina:

Stripe, u$s 35.000 millones

Con la plataforma de software de esta fintech, las empresas pueden aceptar pagos online. Stripe cuenta entre sus clientes desde pequeños sitios web hasta Amazon y Facebook. En 2019, lanzó una nueva tarjeta de crédito corporativa y préstamos a pymes, que se cancelan automáticamente con los pagos que procesa para sus prestatarios.

Ripple, u$s 10.000 millones

Ripple facilita pagos internacionales —que también pueden hacerse con XRP, una criptomoneda creada por sus fundadores— para 300 clientes institucionales, entre ellos Standard Chartered y Santander. En 2019, la empresa vendió u$s 500 millones en XRP y usó lo recaudado para expandirse e invertir u$s 50 millones en MoneyGram, que actualmente usa XRP en el 10% de sus operaciones internacionales a México.

Coinbase, u$s 8.100 millones

Tras ganarse su reputación de bolsa de criptomonedas segura y legal, Coinbase se diversificó y empezó a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas para instituciones, una billetera personal y nuevas divisas diseñadas para atraer a los que buscan más privacidad.

Robinhood, u$s 7.600 millones

Esta aplicación para dispositivos móviles ofrece operaciones bursátiles sin comisión para acciones, fondos que cotizan en bolsa, opciones y criptomonedas. A fines del año pasado, Robinhood lanzó "cash management", una función que paga 1,8% de interés sobre el dinero sin invertir en la cuenta de corretaje del usuario.

Chime, u$s 5.800 millones

Neobank Chime ofrece cuentas corrientes sin comisión y la opción de redondear automáticamente los montos de compra y depositar el cambio en cajas de ahorro. Este banco exclusivo para dispositivos móviles cuenta con una tarjeta de débito, protección para giros de hasta u$s 100 sin comisión y acceso a sueldos con hasta dos días de anticipación.

Plaid, u$s 5.300 millones

Plaid conecta aplicaciones de pago como Square Cash y de finanzas personales como Acorns a las cuentas bancarias del usuario para transferir y vigilar los fondos. En 2019, duplicó su cantidad de clientes (llegó a 2.600) y se expandió a Reino Unido, España, Francia e Irlanda. En 2020, Plaid apareció por quinta —y, suponiendo que Visa la termine adquiriendo, última— vez en la lista Fintech 50 de Forbes.

SoFi, u$s 4.800 millones

SoFi comenzó como una startup de refinanciamiento de préstamos estudiantiles y después se expandió para ofrecer varios servicios financieros, entre ellos préstamos personales, hipotecas, seguros, cuentas corrientes, cajas de ahorro e inversiones. Tiene más de 850.000 miembros. En 2019, SoFi recaudó u$s 500 millones con una tasación "pre-caja" de u$s 4.300 millones, un poco más baja que la anterior (u$s 4.400 millones), de acuerdo con PitchBook.

Credit Karma, u$s 4.000 millones

Lo que surgió como un servicio gratuito de monitoreo y calificación crediticia expandió sus productos y ahora incluye declaraciones de impuestos online sin cargo y más recientemente, cajas de ahorro con rendimientos elevados. Credit Karma saca comisiones jugosas con los usuarios que toman sus recomendaciones para tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios o para autos y seguros para vehículos.

Opendoor, u$s 3.800 millones

Los vendedores de casas en 21 ciudades de EE.UU. pueden solicitar ofertas exclusivamente en efectivo de Opendoor por internet, recibirlas en 24 horas y cerrar todo en solo dos semanas. Una aplicación lanzada el año pasado permite que los compradores programen visitas autoguiadas y hagan ofertas por cualquier propiedad en venta en seis ciudades, entre ellas Dallas y Phoenix.

Root, u$s 3.700 millones

Esta empresa de seguros para vehículos califica a los clientes y fija tarifas monitoreando cómo manejan con una aplicación para smartphones que mide 200 variables (p. ej., cómo frenan, cuántos kilómetros manejan). El año pasado, Root comenzó a procesar reclamos por su cuenta y se expandió a los seguros para locatarios, con los que cubre pertenencias robadas de autos, departamentos o cuartos de hotel.