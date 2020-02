Softbank lanza en América Latina un programa de cursos de Inteligencia Artificial

Con la intención de mejorar las habilidades de los profesionales del sector tecnológico en América Latina y en promover una mayor adopción de inteligencia artificial, SoftBank, en conjunto con Correlation One, tienen abiertas convocatorias para el programa Data Science for All.

"La Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar todas las industrias desde salud hasta comercio en línea y traer mayores niveles de productividad a gobiernos y empresas en la región, sin embargo, se necesita talento capacitado para llevarlo a cabo", así lo manifiesta Laura Gaviria, Directora de alianzas e iniciativas estratégicas de SoftBank en Latinoamérica.

El evento está diseñado para estudiantes o profesionales familiarizados con la programación, las matemáticas y las estadísticas que dominen el inglés, y, se dictará de forma virtual.

El plan de estudios complementa la capacitación teórica de los cursos tradicionales de educación técnica con lecciones prácticas que incluyen habilidades de inteligencia artificial y datos.

Las lecciones prácticas se basan en el estudio de casos y proyectos sobre ejemplos del mundo real, que se espera que tengan un impacto medible en el rendimiento operativo de las empresas participantes.

Su fecha de inicio se planteó para el 6 de marzo y las clases se dictaran los viernes y sábados para comodidad de los participantes. Será dirigido por un profesor titular de Harvard y monitores de algunas universidades de los Estados Unidos como MIT y Stanford. Además va a tener el apoyo de socios como WeWork, Microsoft, iNNpulsa Colombia y el BID Lab.

El plazo para registrarse va hasta el 21 de febrero. Los interesados deberán responder a una encuesta de no más de 10 minutos que requiere del curriculum, en este enlace presentan un examen que medirá sus habilidades y así poder apuntar a una beca.