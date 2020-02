Objeto de deseo: estos son los proyectores de bolsillo que siempre quisiste tener

Con el auge de los videos en los celulares, es cada vez más común que se quiera poder proyectar uno directamente del smartphone: así lo lograrás

Cuando los denominados, por su pequeño tamaño, picoproyectores comenzaron a parecer en el mercado, su precio hacía prohibitivo el adquirirlos, por más que ya fuera el sueño de muchos tenerlos.

Pero eso ha cambiando con los años, y no sólo han evolucionado en calidad y prestaciones, sino que su valor se ha adecuado para ser atractivo a todos los bolsillos, y de esta manera ahora sí poder armar un cine dentro y fuera de casa con alguno de ellos.

No es necesario tener un hogar gigante para montar un cine en casa. Con un proyector de bolsillo como los de esta lista no importa el espacio, ya que son muy pequeños y no renuncian a la calidad de imagen. Es más, son tan flexibles que hasta podrás llevártelos de viaje para mantener a tus niños entretenidos. En nuestra selección de los mejores proyectores de bolsillo, hemos incluido opciones para todas las necesidades y gustos. Seguro que encuentras uno que te encaja.



Anker Nebula Capsule II Smart Mini Projector — El mejor de todos

El modelo de Anker es nuestra mejor opción porque ofrece múltiples capacidades con sonido integrado y portabilidad. Utiliza la misma tecnología de procesamiento de luz digital que los cines usan para proporcionar una imagen nítida a 720p. Proyecta hasta 100 pulgadas de esquina a esquina en condiciones de poca luz con 200 lúmenes ANSI.

Uno de los mejores aspectos de este proyector es la adición de altavoces. Aunque algunos de los proyectores de bolsillo de la lista tienen audio integrado, esta opción tiene el mejor sonido con una fácil configuración y flexibilidad.

Te puede interesar Yo quiero trabajar en Mercado Libre: qué beneficios ofrece para cubrir 1.500 nuevos empleos en la Argentina

Funciona con Android TV y Chromecast, lo que te proporciona miles de aplicaciones potenciales y utiliza una función de autoenfoque para ayudar a garantizar la mejor imagen posible. Tiene una conexión HDMI, así como una conexión USB e inalámbrica a través de wifi o bluetooth.

AAXA P2-A Android Smart LED Pico Projector — El mejor mini



El proyector más pequeño de AAXA es verdaderamente mini, ya que mide solo 2,8 x 2,8 x 2,3 pulgadas para dar una experiencia realmente portátil. Tiene 130 lúmenes de brillo con una resolución de hasta 1080p. Reproduce hasta 2,5 horas de vídeo solo con la batería, pero también se puede conectar para una reproducción ilimitada.

La pantalla proyecta hasta 100 pulgadas en condiciones de poca luz, pero funciona mejor en dimensiones más pequeñas. Es perfecta para entretener a los niños en el coche por la noche o para proyecciones en paredes más pequeñas en un hotel.

Cuenta con un procesador de medios compatible con los sistemas Android a través de una aplicación de terceros y una radio inalámbrica para obtener un poco de sonido. Tiene un puerto USB, mini-HDMI y una toma para auriculares. También tienes más opciones a través de la conectividad bluetooth.

AAXA P7 Mini Projector — Mejor capricho

Si necesitas un verdadero proyector portátil para uso comercial o personal, el modelo AAXA P7 es una gran elección. Mide 2,8 x 2,8 por 2.3 pulgadas y pesa alrededor de ocho onzas, cabe en la palma de tu mano. Ofrece una resolución ultra nítida con una resolución nativa HD de 1920 por 1080p.

Tiene una medida de pantalla de 600 lúmenes y hasta 30,000 horas de luz. Su batería puede proyectar hasta 90 minutos con un altavoz de dos vatios incorporado.

Este proyector ofrece múltiples opciones de entrada para dispositivos de almacenamiento portátiles como memorias flash, consolas de juegos, dispositivos móviles y otros aparatos de transmisión a través de HDMI, VGA y AV compuesto. La proyección potencial de hasta 120 pulgadas de esquina a esquina te da flexibilidad tanto para un uso empresarial como personal.

VANKYO Burger 101 Pico Projector — La mejor opción recargable



Vankyo Burger es un mini proyector muy divertido con el que obtienes una gran claridad y soporte hasta 1080p. Ofrece una resolución de 1.920 por 1.080 con una relación de aspecto de 1.000:1. La potente batería integrada se recarga rápidamente y ofrece 2,600 lúmenes de brillo.

Proyecta entre 30 y 110 pulgadas, y no hay que esperar a que la batería esté completamente cargada antes de usarla. Solo tienes que conectarla a la fuente de energía y ya está lista para funcionar. Soporta la visualización 3D en circunstancias de poca luz para una diversión extra.

Trae múltiples opciones de conectividad para audio y streaming. Tiene conexiones HDMI, wifi y bluetooth. Puedes reflejar tu pantalla a través de tu smartphone o configurar un dispositivo de streaming. Viene con una bolsa para facilitar su transporte y un mando a distancia.

Cinemood Portable Movie Theater – El mejor para familias

El modelo Cinemood es un cubo de media libra y 3 pulgadas capaz de ofrecer una resolución de 1080p y una proyección de hasta 12 pies. Con una potencial pantalla de 150 pulgadas de esquina a esquina tienes mucha flexibilidad. Con una relación de aspecto de 1.000:1 y sin luz azul, es seguro para las familias y los niños más pequeños.

Ofrece solo 35 lúmenes, pero es suficiente para proporcionar una imagen clara con poca luz sin miedo a dañar los ojos de tu hijo. Tiene muchas opciones de conexión inalámbrica con aplicaciones precargadas y contenido para facilitar tus decisiones. Cinco horas de duración de la batería recargable ofrecen flexibilidad en el coche o en un viaje.

Tiene altavoces incorporados y 8 GB de almacenamiento interno para guardar tus propios contenidos, además de la réplica inalámbrica del teléfono. Es uno de los dispositivos pequeños más sencillos para que las familias se entretengan en cualquier momento y lugar.

Elephas Mini Projector — El mejor para presupuestos limitados

Un presupuesto ajustado no significa que tengas que hacer grandes sacrificios. El Mini Proyector Elephas mide solo 8 pulgadas por 5.5 x 2.38 pulgadas pero es capaz de proyectar hasta 1080p con una resolución nativa de 1280 por 720p.

El área de proyección mide entre 32 y 200 pulgadas de esquina a esquina, pero el mejor tamaño es de 60 a 120 pulgadas. Esta medida es suficiente para llenar un dormitorio, una pequeña pantalla de interior o la pared de la habitación de tu hijo. La salida de audio permite conectar pequeños altavoces directamente a la unidad y es compatible con los sistemas operativos iOS y Android.

Proporciona una lámpara de larga duración con hasta 50.000 horas a 3.300 lúmenes de brillo. La imagen es clara en varios tamaños de pantalla, pero no tiene la capacidad de funcionar solo con batería. Aunque eso limita tus opciones de proyección, en este rango de precio, no debería ser un obstáculo, indicó Digital Trends.