De esta manera podrás visualizar nuevamente los "likes" de Instagram

Una de las opciones más válida para ver los Likes es a través de The Return of Likes, el cual es el nombre que recibe la extensión de Chrome

La red social Instagram ha decidido eliminar para siempre los "likes" de su app, de manera que ya no es posible saber cuántos ‘Me gusta’ tiene la foto de alguien a quién sigues en ciertas regiones del mundo.

Instagram explicó, en su momento, que quería volver a recuperar la esencia de la plataforma, centrando la atención e importancia en lo que compartíamos y no tanto en el número de "likes" que generábamos con una fotografía.

Pero, existen ciertos trucos o herramientas para anular la decisión de Instagram. Acá te lo presentamos:

Una de las opciones más válida para ver los Likes es a través de The Return of Likes, el cual es el nombre que recibe la extensión de Chrome.

Con ella podrás visualizar desde tu navegador el número de "likes", que aparecerán en amarillo (junto al número de comentarios) en la esquina superior de la foto.

Un procedimiento sencillo

El procedimiento para usarlo es muy fácil de utilizar:

– Dirígete a este enlace: https://chrome.google.com/webstore/detail/the-return-of-the-likes/djfggogjickolkmoijohpgmojangelni.

Te puede interesar Pegó el volantazo a tiempo y amasó una fortuna de u$s40.000 M: la historia del rey mundial de los videojuegos

– Luego haz clic en el botón "Añadir a Chrome".

– Te aparecerá un mensaje que preguntará si quieres instalar "The Return of the Likes". Haz clic en "Añadir extensión".

– Un nuevo icono aparecerá en la esquina superior derecha, a la altura de la barra de navegación.

– Luego de este paso estarás listo. No tienes que activar nada más.

– Dirígete a Instagram.com y verifica si no lo has hecho.

– Ahora verás en amarillo siempre el número de Me gusta y de comentarios de todas las imágenes.

– En caso de que quieras desinstalar la herramienta, solo tienes que hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el icono de la extensión y selecciona "Desinstalar de Chrome".

El creador de la extensión, Socialinsider, es una compañía real de análisis de medios que ofrece software que mide estadísticas de redes sociales, indicó FayerWayer.