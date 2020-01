Clave para el éxito: los cinco hábitos que un social media manager debe implementar en 2020

Las redes sociales se imponen sobre otros medios a la hora de implementar campañas o inversiones en marketing: cómo mejorar esto desde lo profesional

Las redes sociales ganan año a año terreno sobre otros medios de comunicación a la hora de implementar campañas de marketing, o fidelizar a los clientes y usuarios.

Según MarketingLand, apenas el año pasado lograron superar a los impresos en cuanto a la inversión que reciben por parte de las marcas y anunciantes.

Pero lograr esto representa todo un desafío para el social media manager, que debe llevar a la realidad todo lo que una empresa quiere lograr en las redes.

Esto es lo que se requiere para ser un exitoso social media manager a lo largo de este año:

- Enfócate en construir una comunidad, no solo una audiencia

Como primer hábito para los social media manager está entender que las redes sociales no solo se trata de tratar la atención de las personas y hacer crecer a la audiencia, más importante que todo esto está el construir una comunidad.

Todas las marcas y empresas con presencia en las distintas redes sociales deben darse a la tarea de identificar a las personas que quieren en sus respectivas comunidades, personas que realmente quieren escuchar acerca de la marca.

Te puede interesar Lo que dejó la CES 2020: uno por uno, los productos que impactaron en la feria tech más grande del mundo

De acuerdo con la fuente, y con amplia razón, muchos de los contenidos de las redes sociales no llegan a ningún lugar pues no hay una comunidad en torno a la marca que pueda responder a las distintas publicaciones.

Parte de este primer hábito es también el comprender que no podemos hacer que todas las personas formen parte de nuestra comunidad en redes sociales, por más que se desee, un mensaje no puede resonar con todo el mundo. Hay que concentrarse en las personas correctas.

Una vez que tengas una comunidad, deberás darte a la tarea de aprender de ellos y entender sus intereses, lo que los inspira y lo que los mueve a ejecutar acciones.

- Establece un temporizador

El tiempo que le dediques a las redes sociales como social media manager es importante, ya sea que este trabajo ocupe el 100 por ciento de tu jornada laboral o solo un 10 por ciento.

Aunque pueda sonar confuso, la mejor forma de determinar cuánto tiempo te deben ocupar las redes sociales está en definir cuánto tiempo les necesitas dedicar. De acuerdo con la fuente, el obtener resultados de las redes sociales es similar a obtener resultados de un plan de ejercicios. En ese sentido la consistencia y la intención son claves.

No importa si tienes todo el día o solo una hora para enfocarte en las redes sociales, en todos los distintos casos es necesario crearse un plan para la gestión del tiempo para evitar perder el mismo.

Una de las formas más efectivas de llevar esto a cabo es a través de la técnica pomodoro, esta te ayudará a concentrarte y asegurar que has atendido todo lo pertinente a las redes sociales.

Recuerda que gestionar las redes sociales no sólo se trata de publicar y promover los contenidos, el trabajo que mejores resultados aporta es el que más tiempo consume y se trata de la interacción, construcción de conexiones, exploración de temas, creación de contenidos y análisis.

- Toma descansos

Tal como lo compartimos hace poco, las redes sociales pueden provocar diversos problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, pérdida de la capacidad de atención, entre otras cosas. Estos problemas pueden ser especialmente generados en quienes pasan más tiempo en las redes sociales, es decir, los social media managers.

Dado lo anterior, es necesario dar un paso atrás de vez en cuando incluso cuando se pueda pensar que no hay tiempo para esto por la cantidad de cosas que hay que hacer día con día.

Las acciones para atender este punto pueden ser variadas, van desde simplemente desactivar las notificaciones de las redes sociales cuando se deja la oficina hasta tomarse algunos minutos entre actividades para descansar.

Como parte de esta recomendación también es importante desintoxicarse del mundo digital y tomar vacaciones. Incluso se puede optar por recurrir a especialistas para tratar asuntos de salud mental que puedan estar provocando ya las redes sociales, esto último ya sea acudiendo directamente a un consultorio o a través de contenidos en internet, como podcast, videos o por alguna plataforma de mensajería.

Te puede interesar Trabajaba de barman y hasta vendía su sangre para bancarse los estudios: la historia de quien dio vida a Starbucks

- No le des tanta importancia al perfeccionismo

Aunque este punto puede sonar inconcebible para uno que otro social media manager, es necesario no prestar tanta atención al perfeccionismo o enteramente decirle "No".

Si se considera seriamente, el contenido que se publica en las redes sociales nunca va a ser perfecto para todo el mundo, por lo que en esencia es un objetivo que no se puede cumplir.

Los profesionales de las redes sociales debe estar conformes con que haya cosas imperfectas, es mejor que no hacer nada en absoluto. No obstante, tampoco se trata de permitir errores vagos o contenidos de poca calidad todo el tiempo. Se trata no pasar horas diseñando y ajustando una ola contenido o pasar horas editando un video que apenas dura 30 segundos.

La atención al detalle es buena, pero el perfeccionismo puede acabar con todo si se abusa del mismo.

De acuerdo con la fuente, una de las mejores formas de no caer en esto es hacer pruebas, ver que funciona y hacer más de eso mismo.

- Aboga por ti mismo

Por último, para ser mejor social media manager es necesario saber defenderse e identificar cuando es demasiado. Todo trabajo tiene periodos en los que se está saturado, pero el sentimiento constante de estar "con el agua hasta el cuello" no es algo que se deba tolerar.

A los profesionales de las redes sociales muchas veces se les pide que sean mercadólogos, creadores, analistas, personal de atención al cliente, etc., por lo que el estrés puede ser constante, especialmente cuando una sola persona está a cargo de las cuentas.

Se tiene que ser honesto con uno mismo y con los superiores para poder decir que situaciones de este tipo no resultan sostenibles. Para justificar mejor esto es adecuado que realices un inventario detallado de tu tiempo, enumerando tantas tareas como sea posible y cuánto tiempo te lleva realizarlas, indicó Merca2.0.