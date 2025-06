Netflix, la plataforma más popular de streaming, lanzó un reality con una propuesta innovadora que fusiona el entretenimiento interactivo con el mundo de las criptomonedas.

Su nombre es House of Streams, un reality show que llega con una consigna simple pero potente: ocho creadores de contenido conviven durante dos semanas compitiendo por un premio nada menor, un Bitcoin, valorado actualmente en unos u$s106.000.

El programa, que se emitirá en el Reino Unido e Irlanda, no es una competencia cualquiera. Además de las pruebas tradicionales, incorpora desafíos creativos, trabajo en equipo y la interacción con el público, que podrá influir en lo que sucede en pantalla a través de un chat en vivo.

El proyecto fue ideado por Mark Holland, quien lideró una búsqueda global para seleccionar a los participantes. De decenas de postulantes, solo ocho llegaron a la instancia final que, en conjunto, suman más de 4 millones de seguidores en redes sociales.

Lo que diferencia a House of Streams de otros realities es su estructura, ya que no se trata solo de ganar puntos o superar pruebas, sino de destacarse en habilidades clave como el carisma, la innovación y la capacidad de adaptarse en tiempo real frente a una audiencia global que no deja de mirar.

El uso de Bitcoin como recompensa introduce un elemento disruptivo, donde lejos de ofrecer dinero en efectivo o un viaje de lujo, el programa elige una criptomoneda, que es también un emblema de la nueva economía digital.

En ese sentido, Holland explica: "La recompensa final no podría haber sido un simple premio en efectivo o un viaje a las Maldivas".

House of Streams: el nuevo reality influencers

La conducción estará a cargo de Nicole Holliday, una figura reconocida por su trabajo en Sky Sports y los esports. Su presencia busca tender un puente entre los mundos del gaming, la televisión tradicional y la cultura digital.

La serie está producida por Stream House Media Productions (SHriMP), con el respaldo de la Malta Film Commission. La estrategia de distribución quedó en manos de Camelot Films, dirigida por Luke Croft-Faulkner.

Matt Hookings, CEO de Camelot Films, no dudó en resaltar la apuesta del proyecto: "Es exactamente lo que la industria del entretenimiento necesita ahora mismo".

House of Streams busca entretener y también abrir camino a nuevas formas de conectar la tecnología con el entretenimiento tradicional.

Para eso, la serie combina influencia global, diversidad de participantes (con representantes de EE.UU., Reino Unido y Australia) y un modelo interactivo que se inspira en plataformas como Twitch y YouTube.

El estreno está previsto para el 18 de junio y todo indica que captará la atención tanto de fanáticos de los realities como de quienes siguen de cerca el universo de las criptomonedas.

Con esta jugada, Netflix se posiciona a la vanguardia de los formatos híbridos, donde la línea entre espectador y protagonista es cada vez más delgada.