La fintech británica busca convertirse en un banco global y prepara su desembarco en Argentina, mientras su valuación supera nuevos récords

La entidad suma 150.000 inscriptos en la lista de espera local y proyecta su expansión bancaria a EE. UU., México y Colombia.

La compañía alcanzó una valuación de u$s115.000 millones tras una venta secundaria de acciones que representó un salto del 53%.

La fintech Revolut prevé operar como banco en Argentina en el segundo semestre de 2027 tras la compra de Banco Cetelem.

La fintech británica Revolut prepara su llegada a la Argentina como banco y prevé comenzar a operar durante el segundo semestre de 2027, un paso que forma parte de su estrategia para expandirse con licencias propias en distintos mercados.

En paralelo, la compañía alcanzó una valuación de u$s115.000 millones tras cerrar una venta secundaria de acciones, un salto que la consolida entre las tecnológicas privadas más valiosas del mundo.

La operación que llevó a Revolut a una valuación récord

El nuevo valor representa un salto del 53% frente a los u$s75.000 millones registrados en noviembre de 2025 y ubica a Revolut entre las empresas tecnológicas privadas más valiosas del mundo.

El proceso de venta secundaria comenzó en julio y fue liderado por Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates y Baillie Gifford, junto con inversores anteriores y nuevos participantes internacionales.

Revolut confirmó el cierre el 4 de noviembre, aunque no informó cuántas acciones cambiaron de manos ni el monto final negociado; la operación permitió vender participaciones sin incorporar capital nuevo a la compañía.

A diferencia de una ronda tradicional, una venta secundaria permite que accionistas, incluidos empleados e inversores iniciales, vendan sus tenencias; la valuación surge del precio pactado por acción, no de fondos recibidos por Revolut.

El recorrido muestra la aceleración de su crecimiento: la fintech estaba valuada en u$s45.000 millones durante 2024, alcanzó u$s75.000 millones en noviembre de 2025 y ahora llegó a u$s115.000 millones, junto con su expansión internacional.

Cómo Revolut avanza para convertirse en un banco global

Revolut nació en Reino Unido en 2015 como una aplicación para transferencias internacionales y cambio de divisas, pero amplió su oferta con cuentas, tarjetas, créditos, inversiones, criptomonedas y herramientas financieras para empresas.

Ahora busca superar el formato de plataforma digital y convertirse en un banco global, con licencias propias y productos sujetos a las regulaciones de cada mercado, una estrategia que ya muestra avances en varios países.

En marzo de 2026 lanzó Revolut Bank UK, después de que la Autoridad de Regulación Prudencial levantara las restricciones de su licencia; la autorización habilitó cuentas con depósitos protegidos por el sistema británico de garantía.

La expansión fuera de Europa comenzó en enero de 2026 en México, su primer mercado con banco propio, y continuó en julio en Australia, donde recibió de APRA una licencia para captar depósitos (ADI).

En noviembre obtuvo el registro para operar como banco en Nueva Zelanda, mientras que en agosto consiguió una licencia bancaria completa en Francia, otorgada por las autoridades locales y el Banco Central Europeo.

Colombia también integra el mapa de expansión: en septiembre, la Superintendencia Financiera le otorgó la licencia de funcionamiento, último requisito regulatorio para iniciar actividades, y Revolut adelantó que prepara su lanzamiento comercial.

Qué planes tiene Revolut para Argentina, Estados Unidos e India

Argentina integra esa hoja de ruta: en septiembre, el Banco Central aprobó la compra de Banco Cetelem, que pertenecía a BNP Paribas Personal Finance, y la entidad pasará a llamarse Revolut Bank Argentina.

El banco será conducido por Agustín Danza como CEO, aunque la autorización de la adquisición no permite ofrecer productos al público; antes, la compañía deberá completar exigencias regulatorias y operativas para comenzar actividades durante 2027.

Según Revolut, más de 150.000 personas se habían inscripto en la lista de espera argentina, mientras la fintech prepara su ingreso y busca posicionarse frente a los bancos y proveedores digitales existentes.

Estados Unidos es otro destino central por su tamaño y competencia financiera: en septiembre, Revolut recibió la aprobación condicional de la Office of the Comptroller of the Currency para constituir un banco nacional.

El aval todavía no es definitivo: la empresa debe completar trámites ante la Federal Deposit Insurance Corporation y la Reserva Federal, además de conseguir la aprobación final de la OCC para comenzar a operar.

El proyecto contempla crear Revolut Bank US, con sede prevista en Stamford, Connecticut, y comenzar actividades durante el primer semestre de 2027, una vez completados los requisitos regulatorios pendientes.

La entidad podría ofrecer cuentas, depósitos asegurados, préstamos personales, tarjetas de crédito, cambio de divisas y productos multidivisa; para lanzarla, Revolut prevé aportar cerca de u$s95 millones y contratar inicialmente a unos 160 empleados.

En India, Revolut despliega servicios con permisos para emitir tarjetas y billeteras, operar en cambio de divisas y transferencias; en septiembre, su CEO, Paroma Chatterjee, confirmó que ya habilitaban usuarios y evaluaban una licencia bancaria completa.