Con el arribo de una nueva solución en dólares digitales, los usuarios argentinos se encuentran ante opciones y reglas que generan expectativas

La estrategia permite al mayor banco digital de la región testear el mercado argentino con bajo costo regulatorio y sin licencia local.

Los saldos se custodiarán en el banco suizo Sygnum Bank, con rendimientos anuales de hasta 3,5% en USDC y tarjeta virtual Mastercard.

Nubank lanzará en Argentina su cuenta multidivisa Nu Global para operar con dólares y euros digitales respaldados en stablecoins.

El banco digital más grande de América Latina, con más de 140 millones de clientes, habilitará en las próximas semanas una cuenta multidivisa para usuarios argentinos. Los saldos se mantienen en stablecoins USDC y EURC, y la cuenta incluye tarjeta virtual Mastercard.

Nu Global es una cuenta multidivisa que Nubank lanzó para llegar a más de 35 países sin necesidad de abrir un banco regulado en cada uno.

El anuncio se hizo en Miami, en el estadio del Inter Miami donde juega Lionel Messi, que, como parte del acuerdo comercial, pasará a llamarse Nu Stadium.

"Nu Global es la forma de empezar a servir en Argentina. Tenemos un equipo que sigue creciendo dentro del país, con personas excelentes en diferentes áreas, y esperamos poder tomar los próximos pasos durante los próximos años", aseguró David Vélez, fundador y CEO de Nu, en entrevista con Forbes Argentina.

El registro ya está habilitado, pero el servicio comenzará a funcionar dentro de las próximas semanas, según precisó el ejecutivo.

Cómo funciona la cuenta y dónde queda tu dinero

Nu Global operará inicialmente desde Suiza mediante un banco asociado. Los clientes de los 35 países, incluida la Argentina, podrán abrir efectivamente una cuenta en el banco suizo Sygnum Bank, tener su dinero en dólares, enviarlo a otros países donde estén operativos en tiempo real y sin costo, tener una tarjeta de débito e invertir en algunos activos digitales.

La pieza clave del diseño: la cuenta está construida sobre stablecoins.

Los saldos en dólares se mantienen en USDC y los denominados en euros en EURC, dos activos digitales que buscan mantener paridad uno a uno con sus respectivas monedas.

La propuesta incluye un rendimiento anual del 3,5% para los dólares digitales y del 2,2% para los euros, con acreditación diaria. Los clientes podrán generar una tarjeta virtual Mastercard para incorporarla a Apple Pay o Google Pay y realizar consumos internacionales.

Las transferencias entre países de la red no tendrán comisiones, con una variación cambiaria reducida diseñada para que la operación no genere ganancias ni pérdidas para la empresa.

La advertencia que corresponde hacer: esta cuenta no equivale al desembarco de Nubank como banco regulado en la Argentina, y los saldos en stablecoins no son depósitos bancarios tradicionales. Las condiciones de custodia, protección de fondos y acceso a los rendimientos deberán consultarse en los términos definitivos del producto.

Camila Ferrari, especialista en regulación de servicios financieros digitales, señala qué implica esa distinción para el usuario: "Abrir una cuenta en un banco suizo desde una app no es lo mismo que abrir una caja de ahorro en dólares en un banco argentino."

La experta advierte que "cambia el marco de protección, la jurisdicción en caso de conflicto y el régimen de información fiscal. Nada de eso hace al producto malo, pero el usuario tiene que saber exactamente qué está contratando antes de transferir plata."

¿Va a competir con Mercado Pago?

Vélez descartó que se trate de una competencia de suma cero, y su argumento apunta a otro lado.

"Siempre tuvimos una relación excepcional con Mercado Libre y Mercado Pago. Conozco bien a Marcos Galperin y a Ariel Szarfsztejn. Los respetamos muchísimo. Ellos seguirán creciendo y nosotros también", afirmó.

Para el fundador de Nu, el verdadero competidor está en otra parte: "El 95% del sistema financiero global todavía está en manos de los bancos tradicionales. Ese es el competidor. Estos mercados son muy grandes y hay espacio para que Nubank y Mercado Pago continúen creciendo".

También planteó un dato estructural sobre la concentración bancaria: "En general, cinco o seis bancos concentran entre el 70% y el 80% del sistema. Dependiendo de cuánto interés tenga el gobierno o el regulador en traer competencia y más beneficios para los consumidores, ese sistema se abre o se cierra".

En la Argentina, donde las transferencias inmediatas y los pagos con QR alcanzaron adopción elevada, Nubank ve espacio para desarrollar productos de financiamiento. Esa capacidad crediticia, según Vélez, marca la diferencia frente a plataformas concentradas exclusivamente en pagos.

Tomás Arrieta, analista de mercados fintech en América Latina, pone en contexto el movimiento: "Entrar con una cuenta en dólares sobre stablecoins es la jugada más inteligente posible para testear Argentina sin pedir licencia bancaria. Nubank mide demanda real con costo regulatorio cero, y si el número da, después decide si compra un banco o construye uno. El riesgo es que compite contra un ecosistema local que ya resolvió ese mismo problema con USDT hace años."

¿Qué está haciendo Nubank en Estados Unidos?

El lanzamiento argentino es parte de una expansión más amplia que arrancó en el mercado financiero más grande del mundo.

En Estados Unidos, Nubank comenzó a ofrecer una cuenta que remunera depósitos en dólares al 3,5% anual, junto con una tarjeta Mastercard metálica sin costo anual y un cashback inicial del 1,5%, que puede llegar al 2% para clientes que depositen sus ingresos. La tasa sube al 4,5% para determinados saldos vinculados con la tarjeta.

En la primera etapa, los depósitos son administrados por Lead Bank y cuentan con cobertura de la FDIC dentro de los límites correspondientes. Nu recibió aprobación condicional para constituir un banco nacional propio y proyecta iniciar esa operación durante 2027.

La compañía llega a esta etapa después de superar los u$s1.000 millones de utilidad neta trimestral y registrar un retorno sobre el capital superior al 32%.