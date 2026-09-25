La fintech más grande de Europa con más de 80 millones de clientes y valuada en u$s115.000 millones, completó la adquisición de Banco Cetelem Argentina

El ingreso de Revolut con licencia bancaria, no como billetera, señala un nuevo nivel de competencia para el mercado local.

Fintech Revolut, con 80M de clientes, llega a Argentina al adquirir Banco Cetelem con aval del BCRA.

Revolut, la fintech más grande de Europa, desembarcará en la Argentina como parte de su plan de expansión internacional y donde le dará pelea cabeza a cabeza a competidores locales como Mercado Pago u Ualá.

Este viernes por la mañana se conoció que el BCRA aprobó hoy la adquisición de Banco Cetelem Argentina por parte de Revolut, la fintech británica con más de 80 millones de clientes en el mundo.

La historia de Revolut

Este banco nació en 2015 en Londres y estuvo enfocado inicialmente en resolver un problema muy concreto, en relación al achicamiento y simplificación de costos para el cambio y gastos de divisas en el extranjero.

Actualmente, el banco cofundado por Nik Storonsky y Vlad Yatsenko, informó recientemente que posee más de 80 millones de clientes a nivel global, que cuenta con una presencia en 40 mercados, y que está valuado en unos u$s115.000 millones.

La evolución de la historia de Revolut podría resumirse así:

2015 — Fundación: comienza como una app de pagos y cambio de divisas.

— Fundación: comienza como una app de pagos y cambio de divisas. 2016 a 2018 — Expansión: incorpora más monedas, transferencias, tarjetas y servicios financieros.

— Expansión: incorpora más monedas, transferencias, tarjetas y servicios financieros. 2018 — Licencia bancaria europea: obtiene una licencia bancaria en Lituania, lo que le permite avanzar desde una simple fintech de pagos hacia una plataforma bancaria.

— Licencia bancaria europea: obtiene una licencia bancaria en Lituania, lo que le permite avanzar desde una simple fintech de pagos hacia una plataforma bancaria. 2019 a 2022 — Diversificación: incorpora acciones, criptomonedas, ahorro, seguros, préstamos y productos para empresas.

— Diversificación: incorpora acciones, criptomonedas, ahorro, seguros, préstamos y productos para empresas. 2023 a 2024 — Escala masiva: supera los 30 y posteriormente los 50 millones de clientes.

— Escala masiva: supera los 30 y posteriormente los 50 millones de clientes. 2025 — Salto de valoración: una operación secundaria de acciones valoró Revolut en u$s75.000 millones.

— Salto de valoración: una operación secundaria de acciones valoró Revolut en u$s75.000 millones. 2026 — Revolut llega a la Argentina con una lista de espera de 150.000 personas en su plan de expansión.

La idea se formó inicialmente como parte de la experiencia de Storonsky y sus viajes por el mundo, frente a las elevadas comisiones y tipos de cambio de los bancos tradicionales.

La primera versión de Revolut se centró en una tarjeta y una aplicación para mantener y gastar diferentes monedas, pero con un fuerte énfasis en los pagos internacionales.

Actualmente, Revolut ya no es simplemente una app para viajar, ya que la fintech quiere convertirse en una especie de banco global digital, ofreciendo cuentas, tarjetas, pagos, inversiones, préstamos, ahorro y servicios para empresas.

Cómo podría cambiar Revolut el ecosistema local

Por otro lado, Revolut en Europa es una de las plataformas donde más usuarios accedieron por primera vez a Bitcoin y criptomonedas, por lo que el economista de la UBA y Conicet, Agustín Crivelli, explicó que esto pasó no porque sea una exchange especializada sino porque integró el acceso a cripto dentro de una app de uso cotidiano.

"Quien usa Revolut para pagar el café puede también comprar BTC con tres toques, sin abrir otra plataforma ni hacer un onboarding separado. Ese modelo de integración fue uno de los factores que democratizó el acceso al cripto en el mercado europeo", señaló.

Y añadió: "si replica esa propuesta en Argentina, el impacto potencial es significativo: hay un segmento de usuarios que hoy no usa Lemon ni Bitso ni ninguna exchange porque el onboarding les parece complejo o el entorno demasiado técnico, pero que sí usaría cripto si estuviera integrado en la misma app con la que gestiona su cuenta bancaria y su tarjeta".

La nueva entidad operará bajo el nombre Revolut Bank Argentina, aunque el lanzamiento comercial al público está previsto para 2027, mientras la empresa arma su equipo local y desarrolla sus productos, según indicó el especialista.

"El dato estratégico que hace de esto algo más que el típico desembarco de una fintech es la vía de entrada. Revolut no llegó como billetera virtual, el modelo Mercado Pago, Ualá o Lemon, sino adquiriendo directamente una licencia bancaria", remarcó.

Para el economista, esta estrategia cambia la escala de lo que puede ofrecer, ya que la entidad podrá brindar servicios de banca diaria, crédito, consumos en el exterior, inversiones, programas de recompensas y otros servicios financieros, todo desde una única app.

¿Qué desafíos enfrentará Revolut en Argentina?

Para entender la llegada al país de la entidad, Crivelli indicó que el mercado argentino no es Europa, ya que las regulaciones cambiarias son complejas, como por ejemplo, el cepo, aunque en proceso de desmantelamiento, dejó restricciones residuales.

"Además, la competencia local ya es madura, con Mercado Pago que tiene una escala masiva, Ualá tiene penetración en segmentos no bancarizados, y las exchanges cripto locales tienen comunidades consolidadas", ejemplificó.

Las plataformas masivas a veces fallan cuando un usuario tiene un problema puntual con una transferencia o un bloqueo de cuenta por motivos de compliance, por lo que Crivelli advirtió que en un país con tantas regulaciones cruzadas, tener un centro de ayuda eficiente será determinante.

El otro factor a monitorear es el timing, según señaló el economista, ya que Revolut también avanza simultáneamente en la obtención de licencias en Emiratos Árabes Unidos, Perú, Colombia y Sudáfrica, y busca su licencia bancaria nacional en Estados Unidos.

Y agregó: "Argentina compite por atención ejecutiva con varios mercados al mismo tiempo, lo que puede dilatar el ritmo de desarrollo local. La conclusión es que la llegada de Revolut no cambia el ecosistema de hoy sino el de 2027 y 2028".

"Lo que instala es una señal: un actor global con más de 80 millones de clientes, valuación récord tras la entrada de Nvidia como inversor, y modelo de banca integral digital apuesta por Argentina en un momento en que el país intenta reconstruir credibilidad financiera. Eso solo ya es un dato de contexto que el ecosistema local no puede ignorar", cerró Crivelli.