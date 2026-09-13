La nueva versión de ChatGPT apunta a bancos y equipos financieros e incorpora datos de mercado, análisis especializado y generación de documentos

OpenAI presentó ChatGPT para Servicios Financieros, una nueva herramienta pensada para equipos financieros que necesitan investigar, elaborar modelos y preparar materiales personalizados para clientes con mayor velocidad y eficiencia operativa.

El lanzamiento fue desarrollado junto con Morgan Stanley y Evercore, y combina información financiera con GPT-6 Astra, aunque la compañía anticipó que incorporará nuevos modelos cuando estén disponibles.

¿Qué ofrece ChatGPT para Servicios Financieros?

Morgan Stanley y Evercore señalaron que sus equipos enfrentaban principalmente dificultades para acceder confiablemente a información financiera y producir documentación de alta calidad para sus diferentes necesidades profesionales.

ChatGPT para Servicios Financieros incorpora datos de Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase, evitando instalaciones, configuraciones o conexiones técnicas adicionales para consultar información financiera y de mercado.

Las herramienta integra transcripciones de ganancias, estados financieros, fundamentos empresariales e información sobre compañías privadas, mientras OpenAI busca sumar otras plataformas mediante sistemas integrados de acceso.

"Los datos están indexados y alojados por OpenAI para ofrecer mayor precisión y nuevas funciones, como citas detalladas, de modo que los banqueros puedan rastrear cifras y afirmaciones hasta sus fuentes y verificar las pruebas a medida que avanza su análisis", indicó OpenAI en el comunicado de lanzamiento.

La compañía trabaja además con S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva y Moody’s para integrar inicio de sesión compartido y gestión de derechos para clientes con suscripciones existentes.

¿Qué puede hacer GPT-6 Astra en finanzas?

El sistema combina esos datos con el razonamiento de GPT-6 Astra, aunque OpenAI aclaró que continuará incorporando nuevos modelos a medida que sean lanzados, ampliando progresivamente las capacidades disponibles para los usuarios.

La compañía identifica tres capacidades básicas para los servicios financieros: recuperación de información, razonamiento financiero y generación de artefactos, orientadas a transformar datos dispersos en resultados profesionales y utilizables de manera práctica.

"Puede navegar y comprender cifras, tablas y notas explicativas en documentos financieros; procesar datos, realizar análisis financieros y extraer conclusiones", detalló OpenAI al presentar las capacidades de GPT-6 Astra para este producto.

"Además, puede sintetizar todo este trabajo con precisión en documentos, hojas de cálculo y presentaciones", agregó OpenAI en el comunicado, que también aseguró que entrenará sus modelos para utilizar los datos "como lo hacen los mejores analistas".

¿Qué aporta Crunchbase y cómo protege OpenAI los datos?

Jager McConnell, director ejecutivo de Crunchbase, remarcó que disponer de datos fiables resulta decisivo para investigaciones financieras, particularmente cuando se analizan compañías privadas mediante información pública difícilmente comprobable.

"El valor de la investigación financiera depende de la calidad de sus datos de entrada, pero encontrar y validar datos fiables del mercado privado a partir de fuentes públicas puede resultar difícil", afirmó McConnell en el comunicado.

Crunchbase aporta registros estructurados sobre empresas, financiación, inversores y adquisiciones, que son actualizados y verificados continuamente para los equipos financieros que utilizan ChatGPT.

El ejecutivo también destacó que disponer de esos registros permite reducir el tiempo entre las preguntas iniciales de los profesionales y la obtención de información relevante para sus investigaciones.

"Con los datos de Crunchbase, los equipos financieros pueden pasar de las preguntas a la información relevante mucho más rápido", finalizó el ejecutivo.

Por su parte, OpenAI señaló que la seguridad utiliza SSO SAML, aprovisionamiento SCIM y controles de acceso basados en roles de ChatGPT Enterprise.

Según la firma, este esquema implica que los datos comerciales de las empresas no se utilizan para entrenar sus modelos de forma predeterminada, un mecanismo para proteger la información de las organizaciones al utilizar la herramienta.