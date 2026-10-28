El proyecto se desarrolla junto a Carne Group, la mayor gestora de terceros de Europa, y tiene previsto su lanzamiento para 2027

El plan coincide con una revisión del Banco de Inglaterra sobre los controles del neobanco frente al acelerado lanzamiento de productos.

La herramienta exigirá dos test de idoneidad en la app y operará junto a firmas globales como Carne Group, Alter Domus y BNY.

Revolut lanzará Revolut Ventures en 2027 para dar acceso a inversores minoristas a empresas tecnológicas que no cotizan en bolsa.

Revolut, el neobanco que prepara su llegada a la Argentina, anunció la creación de Revolut Ventures, una plataforma que buscará acercar a los inversores minoristas seleccionados a empresas tecnológicas de alto crecimiento que todavía no cotizan en bolsa.

El proyecto se desarrolla junto a Carne Group, la mayor gestora de terceros de Europa, y tiene previsto su lanzamiento en 2027, con integración directa en la aplicación del neobanco.

Revolut lanza función exclusiva para invertir en empresas privadas

La nueva unidad funcionará como un puente entre clientes elegibles y compañías tecnológicas privadas en fase avanzada de crecimiento.

Revolut busca ofrecer a sus usuarios acceso a oportunidades de capital de riesgo que históricamente estuvieron reservadas a grandes instituciones financieras, family offices e inversores de alto patrimonio.

La plataforma permitirá construir posiciones en empresas no cotizadas junto a las carteras existentes de los usuarios. Revolut confirmó que está cerrando alianzas con algunas de las tecnológicas privadas más destacadas del mundo, aunque todavía no reveló los nombres de las compañías que estarán disponibles en el lanzamiento.

El argumento central de Revolut es que gran parte de la creación de valor de las tecnológicas ocurre antes de su salida a bolsa. La compañía destacó que el tiempo mediano entre la fundación de una empresa y su debut en los mercados pasó de 6,9 años en 2014 a 11 años en 2025, lo que deja fuera de ese ciclo de valoración a los inversores minoristas.

Revolut Ventures, la nueva apuesta para invertir en empresas tecnológicas que aún no cotizan. (Imagen creada con IA)

Rolandas Juteika, responsable de Revolut Wealth and Trading para el Espacio Económico Europeo, sostuvo que el objetivo es "derribar una de las últimas barreras en la gestión patrimonial: la exclusión de los inversores minoristas de las empresas no cotizadas".

Según el ejecutivo, la plataforma permitirá acceder a los "líderes del mercado del mañana" directamente desde la app de Revolut.

Revolut Ventures se integrará en la aplicación junto a las opciones de inversión que el neobanco ya ofrece, incluyendo acciones de Estados Unidos y Europa, ETF, fondos monetarios, bonos y fondos de mercados privados. La propuesta busca complementar esas carteras, no reemplazarlas.

El acceso no será automático. Revolut aplicará dos tests de idoneidad dentro de la app que evaluarán la tolerancia al riesgo, los conocimientos financieros y la capacidad del usuario para asumir pérdidas. Quienes no alcancen los umbrales requeridos tendrán restringida la posibilidad de visualizar o ejecutar operaciones.

La operación se apoya en tres socios especializados. Carne Group actuará como gestora de fondos de inversión alternativa, Alter Domus será el administrador del fondo y BNY ejercerá como entidad custodia y depositaria.

La plataforma ofrecerá oportunidades de capital de riesgo de "nivel institucional" a inversores minoristas elegibles, aunque todavía no detalló la inversión mínima, las comisiones ni los países donde estará disponible desde el inicio.

La compañía reconoció que invertir en empresas privadas conlleva riesgos significativos. A diferencia de las acciones cotizadas, estas participaciones son más difíciles de vender y el inversor podría perder una parte sustancial o incluso la totalidad del capital invertido.

Además, no existe garantía de que una empresa privada llegue a cotizar en bolsa ni de que la inversión genere rentabilidad. Revolut advirtió que la falta de liquidez y la incertidumbre sobre la salida son factores centrales que el usuario debe considerar antes de destinar capital a este tipo de activos.

El anuncio llega unos meses después de que Revolut incorporara productos de inversión en mercados privados en países seleccionados del Espacio Económico Europeo, en julio de 2026.

Revolut es investigada en Inglaterra

El lanzamiento se difundió tras conocerse que el Banco de Inglaterra ordenó una revisión independiente de los procesos de aprobación de productos de Revolut, con el objetivo de examinar la solidez de sus controles internos mientras la fintech se expande bajo su recién obtenida licencia bancaria en Reino Unido.

La medida, conocida como orden de la sección 166, fue emitida por la Autoridad de Regulación Prudencial de dicho país a comienzos de este año y apunta a los riesgos asociados al ritmo acelerado con el que la compañía lanza nuevos productos financieros.

Una orden de la sección 166, también llamada revisión por persona calificada, obliga a una entidad regulada a designar asesores externos especializados para examinar sus sistemas y controles internos. En general, ese trabajo lo realiza una firma de contadores o abogados, que elabora un informe con recomendaciones sobre las mejoras necesarias.

El mecanismo permite al regulador reunir evidencia sobre la operación de la empresa. Si la revisión detecta fallas o incumplimientos normativos, la PRA puede imponer sanciones o iniciar otras medidas de supervisión y enforcement, aunque hasta ahora no se anunció ninguna sanción vinculada a este proceso.

La revisión se ordenó aproximadamente en el momento en que Revolut obtuvo, en marzo, su licencia bancaria completa en Reino Unido, tras una espera de cuatro años.

El objetivo declarado es evaluar si los sistemas internos de la fintech pueden sostener el ritmo de crecimiento y la expansión hacia nuevos negocios, incluidos los préstamos personales.

El Banco de Inglaterra había retrasado la concesión de la licencia por preocupaciones sobre la capacidad de los controles de riesgo de Revolut para acompañar el crecimiento de sus operaciones en el exterior. La compañía supera los 80 millones de clientes a nivel global, de los cuales unos 14 millones están en Reino Unido.

La medida británica no es un caso aislado. En 2025, el Banco Central Europeo había ordenado a Revolut realizar una revisión externa de sus funciones de riesgo, cumplimiento y asesoría legal vinculadas al lanzamiento de nuevos productos en Europa.

La fintech devenida en neobanco pasó de ser una app de pagos y cambio de divisas a operar como banco, ofrecer inversiones, criptoactivos, seguros y, ahora, avanzar en crédito personal bajo su licencia británica.