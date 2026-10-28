La decisión fue tomada por 10 votos a favor y dos en contra, y dejó abierto el debate sobre una posible suba de 25 puntos básicos en diciembre

El mercado, que anticipaba la pausa, ahora proyecta una probabilidad del 77% de una suba de 25 puntos básicos en diciembre.

La Reserva Federal (FED) mantuvo sus tasas de interés sin cambios en el rango de 3,75% a 4% en su reunión de octubre.

La Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia en un rango de 3,75% a 4% en la reunión del 28 de octubre, como anticipaba la mayoría del mercado.

La decisión fue tomada por 10 votos a favor y dos en contra, y dejó abierto el debate sobre una posible suba de 25 puntos básicos (pbs.) en diciembre, que los mercados seguían valorando con una probabilidad cercana a 77%.

La Fed mantuvo las tasas sin cambios, pero dejó abierta la puerta a una suba en diciembre

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidió no modificar la tasa de los fondos federales tras la suba de 25 puntos básicos aplicada en septiembre.

La tasa de interés pagada sobre las reservas bancarias se mantuvo en 3,90%, con vigencia desde el 29 de octubre.

La decisión no fue unánime. Beth Hammack volvió a votar por una suba, mientras que Neel Kashkari y Lorie Logan, que habían apoyado el aumento de septiembre, esta vez acompañaron la pausa. El mercado ingresó a la reunión con una probabilidad de 90% de que la FED no modificara las tasas.

Como consecuencia, las acciones estadounidenses mostraron una reacción moderada. Antes del anuncio, el S&P 500 subía 0,2%, el Dow Jones 0,3% y el Nasdaq operaba cerca de la línea plana, con los inversores atentos a las señales sobre diciembre.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed)

"La creación de empleo no agrícola en Estados Unidos sorprendió a la baja en septiembre después de mostrar un aumento de 29.000 puestos, por debajo de los 90.000 esperados. Los datos de agosto fueron revisados a la baja hacia 133.000 desde 162.000 inicialmente reportados", precisó el equipo de Research de Balanz a iProUP.

"Parte de la sorpresa está explicada por una menor creación de empleo privado, la cual fue de 46.000 puestos vs. 81.000 esperados (los datos de agosto también se revisaron a la baja en este segmento)", añadieron desde el bróker.

Tras la decisión, el mercado siguió operando con cautela. El foco se trasladó a la conferencia de prensa de Kevin Warsh, presidente de la Fed, y a cualquier indicio sobre si la inflación persistente y los precios de la energía podrían justificar una nueva suba antes de fin de año.

"Las tasas del tesoro americano están reaccionando de manera favorable a la sorpresa en los datos de hoy, mostrando compresiones cercanas a 7pbs a lo largo de la curva de rendimientos.", apuntaron desde Balanz.

En este sentido, los rendimientos de los Treasuries mostraron una leve presión al alza antes de la decisión. El bono a 10 años subía unos 3,6 puntos básicos hasta 5,03%, mientras que el de dos años avanzaba 3,7 puntos básicos hasta 4,774%.

El índice del dólar superó los 102 puntos, mientras que el rendimiento del bono a 10 años se mantenía cerca de 4,99% poco antes del anuncio. Esa combinación supone que el mercado seguía descontando una política monetaria restrictiva y una posible suba en diciembre.

"Los datos de hoy le reducen la probabilidad a una suba de tasa de política monetaria de la Reserva Federal para la reunión de octubre, algo que el mercado está reflejando. No obstante, sigue incorporando una suba de 25pbs para la reunión de diciembre", resumieron desde Balanz.

La reacción de Bitcoin y las criptomonedas a la decisión de la Fed

En el plano cripto, Bitcoin cotizaba cerca de u$s80.600 antes de la decisión, tras recuperar el nivel de u$s80.000 luego de un mínimo semanal de u$s79.497.

El activo llegó a tocar u$s81.826 durante la sesión, impulsado por el repunte de las acciones tecnológicas y de semiconductores, aunque luego retrocedió hacia u$s80.500.

"La entrada de grandes actores institucionales cambió la dinámica de bitcoin: hoy reacciona con mucha más sensibilidad al contexto macroeconómico de EE.UU. y a los eventos geopolíticos globales, como cualquier activo financiero de peso", comentó a iProUP Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii para Towerbank.

"Al mismo tiempo, el precio sigue respetando en buena medida su ciclo histórico alrededor del halving. Esas dos fuerzas, macro y ciclo, son las que creemos que marcarán el resto del año", añadió.

Por su parte, Ethereum operaba cerca de u$s2.350, con una suba de 1,79% en 24 horas, mientras XRP avanzaba 2,44% y Solana 1,69%.

La capitalización total del mercado cripto subía 0,79% hasta u$s2,7 billones, con más de 30 de las 100 principales criptomonedas registrando ganancias superiores al 1%.

En cuanto a las altcoins, Campa remarcó que, en ciclos anteriores, "se movían sobre todo por especulación: casi cualquier proyecto subía detrás de Bitcoin". Este ciclo, en cambio, "es más selectivo, y el valor se concentra en los proyectos con usabilidad real".

La reacción previa al anuncio mostró posiciones divididas. Los tenedores de Bitcoin retiraron 14.942 BTC de exchanges, la mayor salida neta en cinco semanas, una señal que Santiment interpretó como una menor postura defensiva frente al riesgo macroeconómico.

En el mercado de futuros de Binance, en cambio, el volumen de posiciones cortas alcanzaba u$s4.110 millones, frente a u$s3.910 millones en posiciones largas. Esa relación long/short cercana a 0,95 reflejaba un sesgo levemente bajista entre traders apalancados.