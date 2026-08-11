BoulderTech será el socio local de P2P.org para desarrollar staking institucional y evaluar infraestructura de validación blockchain.

El acuerdo impulsa el ecosistema de activos digitales, la inversión y posiciona a Argentina como nodo cripto.

BoulderTech y P2P.org se alían para ofrecer soluciones de staking institucional a bancos de Argentina.

Mientars Argentina profundiza su carrera hacia la institucionalización de los activos digitales, BoulderTech, subsidiaria de Shefa Group, y P2P.org, uno de los mayores proveedores globales de infraestructura de staking no custodial, anunciaron una alianza estratégica para desarrollar soluciones de staking institucional destinadas a bancos, exchanges, custodios y gestores del país y la región.

El acuerdo llega en un momento de fuerte efervescencia para el ecosistema cripto local, que combina el avance regulatorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de tokenización con un uso cada vez más masivo de stablecoins entre particulares y empresas.

Cómo funciona la alianza entre BoulderTech y P2P.org

Fundada en 2018, P2P.org administra más de u$s10.000 millones en activos bajo staking, opera en más de 40 redes blockchain y trabaja con más de 190 clientes institucionales alrededor del mundo.

Se trata, en otras palabras, de uno de los jugadores de referencia global cuando se habla de infraestructura de validación y generación de rendimiento para instituciones financieras.

La compañía identificó a la Argentina como puerta de entrada a América Latina. El plan contempla crear una plataforma de distribución institucional regional, con el país como mercado inicial, y avanzar luego hacia Brasil y México.

BoulderTech será la encargada de desarrollar ese mercado y de tender puentes con bancos, exchanges y custodios locales, apalancándose en su conocimiento del ecosistema financiero y tecnológico de la región.

Más allá de la distribución comercial, uno de los puntos centrales del acuerdo es la evaluación conjunta de infraestructura de validación de blockchain física en el país.

Si ese proyecto se concreta, el Argentina pasaría a integrar la red globalmente distribuida de P2P.org, lo que reforzaría tanto la presencia regional de la compañía como la descentralización de las redes que valida.

Así, Rodrigo Benzaquen, fundador y CEO de BoulderTech, asumirá el cargo de Strategic Advisor de P2P.org para América Latina.

El ejecutivo remarcó que la Argentina cuenta con uno de los ecosistemas de activos digitales más desarrollados de la región y que existe un interés creciente de las instituciones financieras por incorporar nuevas infraestructuras vinculadas a activos digitales, algo que la alianza busca capitalizar mientras se analiza la posibilidad de desplegar infraestructura de validación en el país.

Desde P2P.org, Artemiy Parshakov, VP of Institutions, coincidió en que la región muestra una demanda creciente de infraestructura institucional para activos digitales y planteó que la sociedad con BoulderTech permite combinar la experiencia global en staking con el conocimiento del mercado local para construir una plataforma escalable.

El contexto: la Argentina, cada vez más cerca de la tokenización y las stablecoins

La alianza no aparece en el vacío. En los últimos meses, la CNV avanzó en la ampliación del marco regulatorio para la tokenización de valores negociables y en nuevas iniciativas vinculadas al desarrollo del mercado de activos digitales.

Argentina avanza con la tokenización de valores y también del peso

Ese proceso de institucionalización convive con una adopción cripto que ya se refleja en la vida cotidiana de los argentinos. Durante las últimas vacaciones de invierno, por ejemplo, un grupo de usuarios logró pagar en el exterior sin el recargo del 30% de la percepción de ARCA gracias a un esquema de liquidación con stablecoins, con un ahorro estimado en más de 400 mil dólares solo en una fintech.

El fenómeno no es aislado: distintas plataformas internacionales, incluidas emisoras de stablecoins y procesadoras de pagos, vienen desembarcando en el país para captar ese volumen creciente de transacciones en dólares digitales.

En paralelo, el sistema bancario tradicional también avanza hacia los llamados "criptopesos". Grupos bancarios como BIND y Petersen ya tienen proyectos avanzados para operar con pesos digitales orientados a tesorería programable y medios de cobro y pago automatizados, esperando a que el BCRA levante la "veda cripto" a las entidades tradicionales.

El consultor fintech y docente del ITBA Francisco Chaves del Valle, asegura que este enfoque responde a que "el banco deja de ofrecer únicamente una cuenta y pasa a ofrecer dinero programable. Eso habilita nuevas funciones que hoy son complejas o imposibles".

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, asegura que "el verdadero cambio es la infraestructura. Más allá del lanzamiento de un peso digital, el aspecto más relevante es que bancos comiencen a adoptar infraestructura blockchain mediante acuerdos con actores como Circle".

Entre ambos analistas, trazaron las ventajas un activo de este tipo para las Pymes:

Tesorería programable : " Transferencias automáticas entre cuentas de un mismo grupo sin esperar horarios bancarios, con reglas de liquidez definidas por smart contract. Todo trazable", señala Kupferberg

: " entre cuentas de un mismo grupo sin esperar horarios bancarios, con reglas de liquidez definidas por smart contract. Todo trazable", señala Kupferberg Pagos condicionados: " Liberación de fondos automática al cumplirse un hito, como entrega confirmada, factura aprobada, cláusula de un contrato. Así, reemplazan cartas de crédito o escrow manual", indica

" al cumplirse un hito, como entrega confirmada, factura aprobada, cláusula de un contrato. Así, reemplazan cartas de crédito o escrow manual", indica Crédito colateralizado con activos on-chain : " Líneas de capital de trabajo o repos intradiarios con garantías tokenizadas, como facturas, cheques, granos. Y con ejecución automática de la garantía si hay incumplimiento", agrega

: " o repos intradiarios con garantías tokenizadas, como facturas, cheques, granos. Y con ejecución automática de la garantía si hay incumplimiento", agrega Mejor scoring: "La información transaccional registrada en blockchain permitiría construir modelos de riesgo más dinámicos , facilitando líneas de crédito adaptadas al flujo real de fondos de cada empresa", aporta Chaves del Valle

"La información transaccional registrada en blockchain permitiría construir , facilitando líneas de crédito adaptadas al flujo real de fondos de cada empresa", aporta Chaves del Valle Comercio exterior: "Aunque el peso digital no elimine las regulaciones cambiarias, sí puede reducir tiempos y costos de conciliación en operaciones internacionales cuando interactúe con otras monedas tokenizadas", completa

Sin embargo, especialistas tributarios advierten que la variable impositiva (como el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y los regímenes provinciales de Ingresos Brutos) será determinante para el éxito de esos desarrollos.

Ese combo de mayor claridad regulatoria, adopción minorista de stablecoins y bancos tradicionales explorando su propia versión del peso digital configura el escenario que compañías como P2P.org leen como una oportunidad para instalarse antes que la competencia.

El futuro cripto en Argentina

Para bancos, exchanges y administradores de activos, sumarse a una plataforma de staking institucional no custodial implica poder ofrecer a sus clientes productos de generación de rendimiento sobre criptoactivos sin perder el control de las claves privadas ni depender de intermediarios externos poco transparentes.

Es un esquema que ya es estándar en mercados más maduros y empieza a aterrizar en la región con reglas de compliance pensadas para el mundo institucional.

La eventual instalación de infraestructura de validación física en la Argentina sumaría, además, un atractivo adicional: la posibilidad de generar empleo especializado, atraer inversión en infraestructura tecnológica y posicionar al país como nodo relevante dentro de la arquitectura descentralizada de varias blockchains de primer nivel.

El cronograma de la alianza contempla arrancar en la Argentina para luego replicar el modelo en Brasil y México, dos de los mercados con mayor volumen de activos digitales de la región.

BoulderTech continuará como socio local encargado de conectar a P2P.org con la demanda institucional, mientras ambas compañías avanzan en paralelo en el análisis técnico y regulatorio necesario para eventualmente desplegar infraestructura de validación de blockchain dentro del país.

Con este movimiento, la Argentina suma un nuevo capítulo a su posicionamiento como uno de los mercados cripto más dinámicos de América Latina, en un momento en que reguladores, bancos tradicionales y fintechs definen cómo serán los servicios financieros digitales de la región en los próximos años.