Con inversión récord, el unicornio británico se consolida como el de mayor valuación en la región y alista su lanzamiento en el país

Pese al crecimiento de ingresos y ganancias, los inversores miran su bajo volumen de créditos, un desafío clave para su expansión global y IPO en 2028.

El neobanco británico, con 80 millones de clientes, ya tiene licencia bancaria para operar en Argentina y planea su lanzamiento local en 2027.

Revolut alcanzó una valuación de u$s115.000 millones tras una nueva ronda de financiamiento, consolidándose como la fintech más valiosa de Europa.

Revolut cerró una nueva ronda de financiamiento que la valúa en u$s115.000 millones, un salto de más de 50% frente a los u$s75.000 millones de fines de 2025, y llega a ese número con la licencia bancaria argentina ya aprobada y un desembarco local previsto para 2027.

La operación fue liderada por Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price y Baillie Gifford, con participación de socios históricos y nuevos fondos globales, según el comunicado oficial de la compañía. La fintech no informó cuánto dinero se movió en la ronda.

Con esa cifra, el neobanco británico nacido en 2015 se consolida como la startup más valiosa de Europa y, en la vara del mercado privado, ya vale más que bancos centenarios como Barclays o Société Générale.

Qué números sostienen la valuación de Revolut

La entidad apoya el salto en sus resultados de 2025 y en una expansión que, en lo que va de 2026, la llevó a lanzar bancos propios en el Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda.

Los principales indicadores:

Ingresos: u$s6.000 millones, 46% más que en 2024

Ganancia antes de impuestos: u$s2.300 millones, con una suba de 57%

Margen antes de impuestos: 38%

Clientes minoristas: más de 80 millones en todo el mundo

En paralelo, sumó licencias bancarias en Francia, Colombia y la Argentina, además de una aprobación condicional en Estados Unidos. La meta declarada es llegar a 100 millones de clientes activos en más de 100 países.

"Cada banco que lanzamos significa que más personas acceden a una mejor manera de manejar su dinero, vivan donde vivan", afirmó Nik Storonsky, fundador y CEO.

El director financiero, Victor Stinga, agregó: "La confianza de nuestros inversores, tanto existentes como nuevos, refleja la oportunidad única de Revolut de construir el primer banco verdaderamente global".

Cuándo llega Revolut a la Argentina y cómo será su banco local

La fintech británica eligió un atajo para entrar al sistema financiero argentino: en 2025 acordó la compra de Banco Cetelem Argentina, una pequeña entidad de BNP Paribas Personal Finance. El BCRA aprobó el cambio de control el 24 de septiembre y la entidad pasará a llamarse Revolut Bank Argentina S.A.U.

"Una vez finalizado, Revolut contará en el país con una entidad legal y una licencia bancaria regulada por el Banco Central, bajo el nombre Revolut Bank Argentina", explicó Agustín Danza, CEO local y ex Mercado Libre, en declaraciones a Forbes.

Eso no implica una apertura inmediata. La empresa todavía arma su equipo y define productos, con lanzamiento al público previsto para 2027. Mientras tanto, más de 150.000 personas ya se anotaron en la lista de espera. El directorio local será presidido por Juan Marotta, ex CEO de HSBC Argentina.

"Si querés ser un banco global, tenés que estar en América Latina, y la Argentina es un mercado clave", sostuvo Danza en una entrevista con Bloomberg. Del otro lado lo esperan Mercado Pago, Ualá, Naranja X y los bancos digitales que ya disputan cada cliente.

El punto débil que miran los inversores de Revolut

Pese a la valuación récord, el modelo del neobanco mantiene una diferencia clave con la banca tradicional: presta poco. A fines de 2025 tenía apenas £2.200 millones en créditos, con una relación préstamos/depósitos de 6%, frente a 55% de HSBC y 86% de Société Générale, según un análisis de la agencia Reuters.

Por eso, sus ingresos por cliente son una fracción de los de sus competidores establecidos: buena parte del negocio depende de comisiones y suscripciones a planes pagos. Ese será uno de los frentes a seguir de cara a una eventual salida a bolsa, que Storonsky apunta a concretar en 2028, y también en mercados como el argentino, donde la pelea fintech pasa cada vez más por el crédito.