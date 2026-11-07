El acuerdo combina la experiencia de un banco corporativo con una plataforma bursátil para ampliar servicios a inversores y empresas argentinas

La operación, valuada en más de USD 20 millones, se completará en 2027 y refuerza la tendencia de fusiones financieras en Argentina.

La integración VALO PPI busca combinar la banca corporativa de VALO con la plataforma digital de PPI para atraer nuevos segmentos de clientes.

Banco de Valores (VALO) acordó la compra de PP Inversiones (PPI), integrando sus negocios financieros para reforzar el mercado de capitales argentino.

Banco de Valores (VALO) acordó comprar e integrar a PP Inversiones (PPI), en una fusión por absorción que reunirá sus negocios bancarios, bursátiles y de inversión dentro de una misma estructura financiera.

La operación busca ampliar la oferta de servicios de ambas compañías y fortalecer su presencia en el mercado de capitales argentino, donde crece la competencia por captar ahorristas, empresas e inversores.

¿Qué implica la compra de PPI por parte de VALO?

El acuerdo vinculante establece que VALO será la sociedad absorbente e incorporará a PP Inversiones, una sociedad de bolsa con trayectoria en el mercado local, para complementar sus actividades y ampliar su alcance comercial.

La entidad bancaria desarrolla negocios de banca corporativa y de inversión, mercado de capitales, custodia de fondos comunes de inversión, servicios fiduciarios y fideicomisos financieros, además de operar mediante subsidiarias en Uruguay y Paraguay.

Con más de 45 años de historia, VALO cotiza en el panel líder de BYMA y cuenta con más de 40.000 accionistas, según la información difundida sobre su estructura corporativa.

La integración le permitirá sumar una plataforma especializada en inversiones y acercar sus servicios a nuevos segmentos, sin limitar su actividad a las necesidades financieras de empresas, instituciones y clientes patrimoniales.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es reunir distintas soluciones dentro de un mismo grupo y ofrecer una propuesta más amplia a sus clientes actuales y potenciales del sistema financiero.

"Esta fusión permitirá a VALO ofrecer una propuesta de valor integral que combinará crédito, mercado de capitales, asesoramiento y la más completa oferta de servicios transaccionales en un solo grupo financiero", detallaron fuentes de la operación.

¿Qué aporta PPI al negocio financiero de VALO?

PPI, que se comercializa bajo el nombre de Portfolio Personal, ha acumulado más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales. argentino y un equipo multidisciplinario integrado por más de 200 profesionales especializados.

Su propuesta incluye una plataforma digital de inversiones, análisis e información financiera, asesoramiento personalizado y un catálogo de fondos comunes de inversión con arquitectura abierta, que amplía las alternativas disponibles para sus clientes.

La compañía atiende a inversores individuales, clientes de gestión patrimonial, empresas e instituciones, con servicios organizados alrededor de la tecnología, la seguridad y el asesoramiento experto en distintas etapas de inversión.

Estos recursos complementarán los negocios corporativos y bursátiles de VALO, al ampliar las alternativas disponibles para distintos perfiles de clientes y fortalecer su llegada al segmento minorista y patrimonial del mercado.

La operación también contempla la incorporación de PP Servicios de Pagos S.A., registrada como proveedor de servicios de pago, mientras que Novus Asset Management quedará fuera de la integración anunciada.

¿Qué pasará con los clientes y cuándo se completará la fusión?

Durante la transición, los clientes de ambas entidades conservarán sus cuentas comitentes, las plataformas transaccionales habituales y el contacto directo con sus ejecutivos y asesores de confianza, según informaron las compañías.

Tampoco deberán realizar trámites adicionales para mantener sus operaciones habituales, mientras que las tenencias y los activos continuarán bajo custodia conforme al marco regulatorio vigente y las disposiciones de los organismos competentes.

El cierre definitivo está previsto para 2027, aunque dependerá de las aprobaciones societarias y regulatorias necesarias para completar una operación de estas características dentro del sistema financiero argentino durante ese año.

Entre las condiciones pendientes figuran la aprobación de las respectivas asambleas de accionistas y las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según fuentes del mercado citadas por iProfesional, el monto de la operación habría superado ligeramente los 20 millones de dólares, aunque las compañías no comunicaron oficialmente esa cifra al anunciar el acuerdo.

¿Por qué crecen las fusiones entre bancos y fintech en Argentina?

La integración se suma a una tendencia de concentración en el mercado financiero, donde bancos, billeteras digitales y plataformas de inversión buscan ampliar sus catálogos y ofrecer más servicios desde una misma estructura.

El objetivo es captar nuevos usuarios y reducir la fragmentación de productos, en un escenario donde la tecnología facilita combinar cuentas, pagos, crédito, asesoramiento e inversiones en una misma propuesta.

Entre los movimientos recientes aparecen la compra del negocio minorista de Bind por Banco Patagonia, la adquisición de Voii por Cocos Capital y la alianza de Personal Pay con Banco Macro.

También se destacan el acuerdo de YPF con Santander, la integración de Naranja X en Galicia, la relación entre Supervielle e IOL InvertirOnline y la expansión bancaria de Ualá en el mercado local.

En ese contexto, VALO busca combinar su experiencia corporativa con la llegada digital de PPI para ganar escala, ampliar su oferta y fortalecer su posicionamiento dentro del mercado de capitales argentino.